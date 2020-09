「THE BOYZ」オンラインライブのチケットを「Qoo10」が国内独占販売 9月4日販売スタート

eBay Japan 合同会社は9月4日、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10(キューテン)」において、韓国でオンライン開催される韓国の人気ボーイズアイドルグループ「THE BOYZ」のコンサートチケットの独占販売を開始した。コンサートは9月19日開催。日本のファンに向けて販売する。



グローバル色豊かな11人のボーイズアイドルグループ「THE BOYZ」の公演「2020 THE BOYZONLINE CONCERT[RE:AL ] 」のチケットを販売する。「THE BOYZ」は2017年12月に韓国でデビュー。11 人で編成され、韓国・日本のチャートで上位を獲得した。2019 年には日本公式ファンクラブもオープンし、10 代を中心に人気が伸びている。



日本でのライブは今年3月に開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響により延期となったため、ファンにとって待望のオンライン開催となる。公演当日は全世界に生配信し、まるでコンサート会場のような臨場感で、おうちライブを楽しむことができる。



日本国内では Qoo10 がチケットを独占販売する。今年は新型コロナウイルスの影響により、来日してのコンサート開催が延期・中止となり、イベント関連はオンラインでの配信が主流となっている。今回を皮切りに、「Qoo10」では今後も国内外のアーティストによるオンラインでのコンサートチケットの販売を予定している。





【オンライン単独コンサート開催概要】

■販売 URL:https://bit.ly/3h1TIvv

■イ ベ ン ト 名 : 2020 THE BOYZ ONLINE CONCERT[RE:AL ]

■日 時 : 2020 年 9 月 19 日(土)22:00~開演

■料 金 : Qoo10 ストリーミン視聴券 3800 円(税込)

※チケット料金とは別に、システム利用料:150 円/枚がかかりる。

合計金額は、チケット料金 + システム利用料 = ¥3,950(税込)/枚。

※1ID につき、1枚のみ購入可能

■視聴方法 : 本公演は、Qoo10 でチケット購入後、ストリーミングサイトの Googoofun より視聴でます。

■販売期間 : 2020 年 9 月 4 日(金)15:00~9月 14 日(月)23:59

主催:eBay Japan G.K. (Qoo10) / (株)GINI GROUND

主管:(株)GINI GROUND/ Cre.Ker Entertainment / (株)Googoofun / (株)World Kpop center /

(株)BOM E&M

企画:(株)GINI GROUND

共催:World K-Pop Alliance / Thanks giving donation / Seoul Mirae School of Music