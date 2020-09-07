ONE OK ROCKのライブ映像作品「ONE OK ROCK "EYE OF THE STORM" JAPAN TOUR」が10月28日にリリースされる。
本作には昨年9月からスタートした全国ツアー「ONE OK ROCK 2019-2020 "Eye of the Storm" JAPAN TOUR」より、今年1月に行われた神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。映像ディスクに加え、メンバーの撮り下ろし写真やライブレポートなどを掲載したブックレットが付属する。さらに各店舗では先着特典として、ジャケットアートワークを使用したクリアファイルが配布される。
ONE OK ROCK「ONE OK ROCK "EYE OF THE STORM" JAPAN TOUR」収録内容
01. Eye of the Storm
02. Take me to the top
03. We are
04. Taking Off
05. Re:make
06. Can't Wait
07. Clock Strikes
08. Head High
09. Grow Old Die Young
10. Change
11. Worst in Me
12. Be the light
13. In the Stars
14. Instrumental
15. Push Back
16. キミシダイ列車
17. じぶんROCK
18. Giants
19. The Beginning
20. Mighty Long Fall
21. Wasted Nights
22. Stand Out Fit In
23. 完全感覚Dreamer