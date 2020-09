ONE OK ROCKのライブ映像作品「ONE OK ROCK "EYE OF THE STORM" JAPAN TOUR」が10月28日にリリースされる。

本作には昨年9月からスタートした全国ツアー「ONE OK ROCK 2019-2020 "Eye of the Storm" JAPAN TOUR」より、今年1月に行われた神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。映像ディスクに加え、メンバーの撮り下ろし写真やライブレポートなどを掲載したブックレットが付属する。さらに各店舗では先着特典として、ジャケットアートワークを使用したクリアファイルが配布される。

ONE OK ROCK「ONE OK ROCK "EYE OF THE STORM" JAPAN TOUR」収録内容

01. Eye of the Storm

02. Take me to the top

03. We are

04. Taking Off

05. Re:make

06. Can't Wait

07. Clock Strikes

08. Head High

09. Grow Old Die Young

10. Change

11. Worst in Me

12. Be the light

13. In the Stars

14. Instrumental

15. Push Back

16. キミシダイ列車

17. じぶんROCK

18. Giants

19. The Beginning

20. Mighty Long Fall

21. Wasted Nights

22. Stand Out Fit In

23. 完全感覚Dreamer