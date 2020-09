「ベスト・オブ・ショウ」にポルシェ917Kが輝く│コンクール・オブ・エレガンス2020

9月4日~6日にかけて、イギリスのハンプトン・コート宮殿にてコンクール・オブ・エレガンスが開催された。



ル・マン24時間でマクラーレン F1 GTRが1-3-4-5位を獲得してから25年経つことを記念した4台のマクラーレン F1 GTRや、フェラーリ250GTOや275 LMなどの名レーシングカーなどをはじめ、アストンマーティンのワンオフモデルである「ヴィクター」など、様々なクルマが一堂に会した。そのリストは下記の通りだ。このように、この日のためにピカピカにされたこれだけの名車が集まっている中で、2020年度の"ベスト・オブ・ショウ"は1970年 ポルシェ 917Kに授けられた。



この一台は、ハンス・ヘルマンとリチャード・アトウッドが1970年 ル・マン24時間で操ったクルマそのものである。まるで新車のときのように美しくていねいに手入れされており、こうして最も名誉ある賞を獲得することができた。オーナーの詳細などは明らかにされていないが、さらにこの917への愛情が高まったことであろう。







1904 F.I.A.T. 24/32 Open Tourer

1920 Vauxhall 30-98 Tourer

1921 Leyat Hélica

1924 Aston Martin Long Chassis Cloverleaf Tourer

1926 Bentley 3 Litre Red Label

1928 Bentley 4 ½-litre

1929 Alfa Romeo 6C-1750

1930 Bentley Supercharged 4½-Litre Blower Gurney Nutting

1931 Blower Bentley 4½-Litre Vanden Plas

1933 Rolls-Royce Phantom II Continental Touring Saloon

1934 MG PA

1937 Bentley 4 ¼-Litre Vanden Plas Open Tourer

1938 Bugatti Type 37 Atalanta Coupé by Gangloff

1939 Alfa Romeo 6C-2300B Mille Miglia

1948 Land Rover 001

1949 Delahaye 135 MS

1950 Aston Martin DB2 Drophead Coupé

1952 Porsche 356 America Roadster

1954 Jaguar XK120

1954 Maserati 250F ex Works

1955 HWM Jaguar HWM 1

1956 Bentley S1 Continental

1957 Bentley S1 Continental Drophead Coupé

1958 Jaguar XK150 S Coupe by Bertone

1958 BMW 507

1958 Ferrari 250 GT Ellena

1959 Austin Healey 3000 Works

1960 Aston Martin DB4 GT

1960 MGA Twin Cam Sebring Racer

1961 Facel Vega HK500

1962 Facel Vega Facel II

1962 Ferrari 250 GTO

1964 AC Cobra

1965 Ferrari 250 LM

1965 Ferrari 275 GTB Competizione Clienti

1965 Ford GT40 MK I

1965 Lancia Flaminia SS Zagato

1965 Ferrari 365 P

1966 Porsche 911 2.0S

1967 Ferrari 275 GTB/4

1967 Ferrari 312 F1

1969 Porsche 917

1970 Ferrari 365 GTB/4 Daytona

1972 B.R.M. P180

1972 Maserati Ghibli SS 4.9 Spyder by Ghia

1993 Williams FW15C F1 Car

1995 McLaren F1 GTR

1996 McLaren F1 GTR 016R Le Mans

1997 Porsche 911 GT1 Evolution

2005 McLaren MP4-20A-07



FUTURE CLASSICS

2003 Ferrari 550 GT1

2016 Porsche 964 reimagined by Singer

2018 Ferrari LaFerrari Aperta

2019 Bentley Number 1 Edition

2020 Aston Martin Bespoke