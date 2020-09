『グレムリン』のギズモがぬいぐるみ風フィギュア・キューティー1に！

プライム1スタジオの展開するぬいぐるみ風フィギュア「キューティー1」シリーズに、映画『グレムリン』のギズモがラインナップされる。



『グレムリン』は1984年のアメリカ映画。クリスマスプレゼントに、かわいらしくて賢い謎の生物モグワイを贈られた少年ビリー。だがモグワイを飼うには守らなければならない3つの約束があった。その約束が破られたため、ビリーの住む町は小さいが凶暴な怪物グレムリンの群れに襲われることになる。

ギズモは最初にビリー少年に贈られたモグワイだ。



「キューティー1」は、SF映画やアニメ、アメコミキャラなどのハイクオリティな大型スタチューで有名なプライム1スタジオが展開するフィギュア。ぬいぐるみ風のデザインになっており、仕様布地のテクスチャーの違いまで再現されているが、ソフビやPVC、ABSなどの硬質系の素材が使用されている。ぬいぐるみのようで、そうでないコレクタブルフィギュアで、一見柔らかそうな見た目としっかりとした感触のギャップがかつてない「cute」(かわいさ)をかもし出している。



今回は、3つの約束を守らないと大変なことが起こる!? カワイイ謎の生物モグワイがいたずら好きクリーチャー ”グレムリン” となって町中をパニックに。映画『グレムリン』より、可愛い良い子のモグワイ ”ギズモ” がCutie1スタイルで登場。

本体と付属ベースに仕込まれたマグネットでしっかり立つことができる。



2020年12月から、2021年3月までの間の発売が予定されている。



GREMLINS and all related characters and elements (C)& TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)