6日、イングランドのリーグ杯であるカラバオ・カップ(EFLカップ)の2回戦と3回戦の組み合わせ抽選会が行われた。

2回戦は1回戦の勝者35クラブと欧州大会出場クラブを除くプレミアリーグの13クラブ、2019-20シーズンのプレミアリーグで18位と19位だった2クラブの計50クラブが参戦。3回戦からは欧州大会に出場する7クラブが加わる。

2回戦ではFW武藤嘉紀が所属するニューカッスルが2部ブラックバーンと対戦。バーンリーとシェフィールド・Uのプレミアリーグ勢同士の対決も実現した。

3回戦から参戦するFW南野拓実擁するリヴァプールは、4部ブラッドフォードと3部リンカーンの勝者と対戦することに。2019-20シーズンのカラバオ杯を制したマンチェスター・Cは、2部ボーンマスと1部クリスタル・パレスの勝者と対戦する。また、昨季のプレミアリーグで5位のレスターと昨季のFAカップを制したアーセナルは3回戦でいきなり顔を合わせることになった。

◆■2回戦

▼北グループ

バーンリー(1) vs シェフィールド・U(1)

バートン(3) vs アストン・ヴィラ(1)

ブラッドフォード(4) vs リンカーン・シティ(3)

リーズ(1) vs ハル・シティ(3)

エヴァートン(1) vs サルフォード・シティ(4)

ウルヴァーハンプトン(1) vs ストーク(2)

フリートウッド(3) vs ポート・ヴェイル(4)

ロッチデール vs シェフィールド・ウェンズデイ

ウェスト・ブロムウィッチ(1) vs ハロゲート(4)

ミドルスブラ(2) vs バーンズリー(2)

ダービー・カウンティ(2) vs プレストン(2)

ニューカッスル(1) vs ブラックバーン(2)

モアカム(4) vs オールダム(4)

▼南グループ

ウェストハム(1) vs チャールトン(3)

イプスウィッチ(3) vs フルアム(1)

オックスフォード・U(3) vs ワトフォード(2)

ボーンマス(2) vs クリスタル・パレス(1)

レイトン・オリエント(4) vs プリマス・アーガイル(3)

サウサンプトン(1) vs ブレントフォード(2)

ブリストル・シティ(2) vs ノーサンプトン(3)

レディング(2) vs ルートン(2)

ミルウォール(2) vs チェルトナム(4)

ブライトン(1) vs ポーツマス(3)

ニューポート・カウンティ(4) vs ケンブリッジ・U(4)

ジリンガム(3) vs コヴェントリー(2)

◆■3回戦

ブラッドフォード対リンカーンの勝者 vs リヴァプール

ブリストル・C対ノーサンプトンの勝者 vs バートン対アストン・ヴィラの勝者

モアカム対オールダムの勝者 vs ニューカッスル対ブラックバーンの勝者

レディング対ルートンの勝者 vs マンチェスター・U

ダービー対プレストンの勝者 vs ブライトン対ポーツマスの勝者

イプスウィッチ対フルアムの勝者 vs ロッチデール対シェフィールド・Wの勝者

マンチェスター・C vs ボーンマス対クリスタル・パレスの勝者

ミルウォール対チェルトナムの勝者 vs バーンリー対シェフィールド・Uの勝者

チェルシー vs ミドルスブラ対バーンズリーの勝者

ウルヴス対ストークの勝者 vs ジリンガム対コヴェントリーの勝者

レスター vs アーセナル

WBA対ハロゲートの勝者 vs サウサンプトン対ブレントフォードの勝者

ニューポート対ケンブリッジ・Uの勝者 vs オックスフォード・U対ワトフォードの勝者

フリートウッド対ポート・ヴェイルの勝者 vs エヴァートン対サルフォードの勝者

レイトン対プリマスの勝者 vs トッテナム

ウェストハム対チャールトンの勝者 vs リーズ対ハルの勝者