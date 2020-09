『おそ松さん』第3期メインビジュアルに、新展開の秘密が!? 　OPアーティストも発表!!

新情報発表のたびに、お祭り気分がジワジワと盛り上がってくる『おそ松さん』第3期。

本日(9月6日)、ついに放送枠と放送開始日が発表されるとともに、メインビジュアルが初公開された!



まず気になる放送枠・放送開始日だ。

10月12日から毎週月曜日深夜1時30分、テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知にて(AT-Xは、初回放送の10月15日から毎週木曜日21時00分/リピート放送もあり)。

第1期、第2期と同じ「月曜日深夜」へ、堂々の帰還となった。

週のはじめのモヤモヤっとした憂鬱を吹き飛ばしてくれる『おそ松さん』には、やっぱり月曜深夜がよく似合う!



そして、合わせて公開されたメインビジュアルには無事に(?)家へと帰ってきた6つ子たちが描かれている。

おなじみのレギュラーメンバーも勢揃い。後ろのほうでは謎のバトルも展開しているが、これはこれでいつもの『おそ松さん』の日常が……という雰囲気。



そんなメインビジュアルだが、気になる情報も。

すでに「第3期には新展開が訪れる」ということは発表されているが、どうやらこのメインビジュアルには、その「新展開」についての秘密が隠されているとか!

ぜひ隅々まで確認して、6つ子たちを待ち受ける「新展開」を想像してみよう。

せっかくなので、以下にこれまで発表された第3期の新規画像も掲載するので、第3期に向けてさらなる期待を盛り上げていきたい!



>>>これまで発表された第3期のビジュアルはこちら!





そして、圧倒的名曲が生まれ続けているOPテーマ。

第1期、第2期に続いて、今回もA応P(えーおうぴー)が担当することになった!

そして第3期OPテーマのタイトルは「nice to NEET you!(ないすとぅーにーちゅー)」に決定。

作詞・作曲を担当する村井大からは、次のようなコメントが届いている。



休みたいのに休めない、

休めと言われても休み方がわからない!

そんな人たちに贈るNEETの参考書として

この歌を作りました。

頑張らない方が良い時もきっと、あるはず。

nice to NEET you!



はたしてどんな曲になるのか……放送開始がますます楽しみになってきた!





【OP楽曲情報】

A応P『nice to NEET you!』

作詞・作曲:村井大 編曲:倉内達矢



(C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会