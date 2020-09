『神様になった日』OP・EDテーマ収録の豪華CDが10月に発売！

2020年10月放送予定のTVアニメ『神様になった日』のOPテーマ・EDテーマ収録の豪華CDが10月28日(水)発売することが決定。また、EDテーマの曲名が『Goodbye Seven Seas』に決定した。



本作は、『Angel Beats!』『Charlotte』に続く、原作・脚本:麻枝准×制作:P.A.WORKSによる完全新作オリジナルアニメーション企画待望の3作目。ゲームブランド「Key」の立役者として『AIR』『CLANNAD』『リトルバスターズ!』など数々の傑作を生み出し、アニメ・音楽とマルチな領域でファンを熱狂させてきたシナリオライター・麻枝准が原作・脚本を担当する。

『Charlotte』制作後、長らく現場から離れていた麻枝 准の中に、再び創作へと駆り立てるある想いが浮かんだ。それは ”原点回帰”。

2020年10月、麻枝准×P.A.WORKS の贈る、切なくも愛しい物語が新たに誕生する!



この度、「麻枝准×やなぎなぎ」が担当する『神様になった日』のEDテーマの曲名が『Goodbye Seven Seas』に決定!

OPテーマ『君という神話』の音源は現在公開されているが、EDテーマ『Goodbye Seven Seas』は一体どのような楽曲になっているのか、乞うご期待!



さらに、「麻枝准×やなぎなぎ」が担当する『神様になった日』のOPテーマ『君という神話』、EDテーマ『Goodbye Seven Seas』を収録したCDが10月28日(水)に発売することが決定。初回限定盤特典には、『神様になった日』ノンクレジットOP/EDムービーDVDが同梱! 世界の終わりを切なく彩る『神様になった日』OP/EDテーマソングを収録したCDに注目だ。



また、『神様になった日』公式サイト、公式Twitter、アニプレックス公式YouTubeチャンネルにて、「やなぎなぎ」から到着したコメントと共に、OPテーマ『君という神話』の音源も流れている主題歌アーティスト情報解禁ムービーを公開中。こちらも併せてチェック!



>>>作品のティザービジュアル・キービジュアルを見る



(C)VISUAL ARTS / Key / 「神様になった日」Project