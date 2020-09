ベルランゴにヴィヴィッドでコンフォートな音楽を│BEWITH製専用スピーカーキット登場

シトロエン・ベルランゴに対応するBEWITH製専用設計純正交換型プレミアムスピーカーキットを純正ディーラーオプションとして全国のシトロエンディーラーで12月上旬より販売される。



新開発の超薄型高性能ウーファーを搭載した専用設計の「BEWITH Platinum Voice」「BEWITH Platinum Voice for BERLINGO」は、シトロエンBERLINGOのために開発された純正交換型プレミアムスピーカーキット(132,000円/税込・取付工賃別)。昨年発売したデビューエディション、今回のカタログモデルの双方に対応し、すでに車輌を購入した方もディーラーにて後付け可能。







この「BEWITH Platinum Voice for BERLINGO」最大の特徴は、ベルランゴの純正ドアスピーカー取付穴に適合する完全新設計の超薄型高性能ウーファーにある。BERLINGOのドアスピーカー取付穴は、外寸に対して最大限の室内空間を確保するため、一般的な他車種と比較しても有効な奥行寸法が非常に浅くなっている。そのため、通常のアフターマーケット向けスピーカーを取り付けることができなかった。



そこでBEWITHでは、高級Hi-Fiスピーカーとしての高音質を維持しながら取付奥行寸法を従来型と比較して約42%短縮*した16.5cm口径の新型ウーファーユニットを開発。「BEWITH Platinum Voice for BERLINGO」に初採用した。BEWITHは、すでにシトロエン C5 AIRCROSS SUV向けのスピーカーキット「BEWITH Platinum Voice」を2019年10月より純正ディーラーオプションとして発売されており、好評を博している。



今回の「BEWITH Platinum Voice for BERLINGO」シトロエン純正ディーラーオプションの商品としては、それに続く第2弾となる。またトゥイーターには、既発売のシトロエン C5 AIRCROSS SUV「BEWITH Platinum Voice」と同じく、BEWITHの高級コンポーネント・カースピーカー「Reference AM」(リファレンス エーエム)シリーズの2.5cmドームトゥイーターを採用し、厳選した高音質パーツによる専用ネットワークや、純正位置にジャストフィットするアルミダイキャスト製の高精度ウーファー用バッフルボードなどと組み合わせた。



大径の高磁力ネオジムマグネットを外磁型として使用した強力で高効率な磁気回路、浅型でも大きなストローク量を確保できる独自の振動板形状とダンパーシステムなど当社が培ってきたスピーカー技術を結集し、16cmクラスのコーン型Hi-Fiスピーカーとしては極めて異例の取付奥行寸法40mmを実現した新開発の超薄型高性能16.5cmウーファーを投入。既発売の「BEWITH Platinum Voice」(シトロエン C5 AIRCROSS SUV対応モデル)用ウーファーの69mmと比較して実に約42%もの薄型化を達成し、BEWITH基準のリアルでダイナミックなサウンドを、シトロエン ベルランゴでもお楽しみいただける。



トゥイーターには、国内外のカーオーディオ愛好家の皆様から高く評価されているAM(アルミ-マグネシウム)振動板採用のコンポーネント・カースピーカー、Reference AMシリーズの2.5cmドームトゥイーターを「BEWITH Platinum Voice」(シトロエン C5 AIRCROSS SUV対応モデル)に引き続き投入。厳選した高音質パーツによるシンプルな専用ネットワークとも相まって、鮮明で情報量豊かな高音再生を実現している。



BEWITHがプロデュースする姉妹ブランド「PLUG&PLAY」の高精度アルミダイキャスト製バッフルボードを採用。スピーカーユニットの音圧をしっかり受け止める薄型高剛性設計で、車両との接触面には、共振を抑えるとともに装着面を保護する制振インシュレーターがあらかじめ貼り付けられている。



純正スピーカー位置にジャストフィットする専用バッフルボードをはじめ、音響専用コンデンサーを使用した高品質のトゥイーター用ネットワークや制振材など、インストールに必要な部材を付属。ドアスピーカー(ウーファー)、トゥイーターはすべて純正スピーカーグリル内に収まり、内装への穴開け加工も不要。取り付け後もインテリアの雰囲気を変えず、愛車の価値も損なわないのだ。





価格:132,000円(税込)120,000円(税別)取付工賃別

BEWITHに関するお問い合わせ先

ビーウィズ株式会社

TEL:0942-85-8000 FAX:0942-85-0868

e-mail:press@bewith.jp