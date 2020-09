シックスセンシズ サムイに新レストラン「Drift at the Beach」が誕生

タイ南部に位置するシックスセンシズ サムイは、待望のオーシャンフロントレストラン&バー「Drift at the Beach」(ドリフト・アット・ザ・ビーチ)を公開した。”ビーチでのんびり過ごす” という意味の店名が表すように、チルアウトできる開放的な空間を備えている。



手つかずのビーチと紺碧色の海が広がる静かな入り江に佇む当レストランは、自然の美しさを満喫しながら空想に耽ることができる理想的なスポットである。穏やかな景色が、日々のストレスを忘れさせてくれる。海を一望できる高台に、心地よい風が吹き渡るオープンエアのバー、塩水プール、日陰のオープンスペースを完備し、読書を楽しんだり、岸に打ち寄せる波の音に身を委ねたりしながら、飾らず自然体で過ごしていただける安息の場所を提供する。



そして、タイ料理とヨーロッパ料理の美味しい小皿料理から、風味豊かなシーフード料理、最高級の肉料理まで、グルメなゲストを魅了する料理の数々が、リゾートのオーガニック菜園「Farm on the Hill」(ファーム・オン・ザ・ヒル)で栽培された、新鮮なハーブやサラダ野菜と共にテーブルを彩る。薪窯から出てくる香ばしい焼き立てピザもお勧め。早めのランチや、昼下がりの贅沢なご馳走を楽しめる当店は、日光浴好きのゲストにも最適なロケーションだ。ミクソロジストが腕を振るうバーでは、オリジナルレシピのカクテル、自家製のコンブチャ、フレッシュジュース、ガーデンソーダをご堪能いただきたい。







Drift at the Beachは、ゆっくり寛いでいただけるだけではなく、朝のヨガや星空映画会など、ゲストが参加できる各種アクティビティもご用意。さらに、ビーチサイドのロマンチックなウェディングや、特別なイベントの会場としての貸し出しも行う。花嫁の美しさを一層引き立てる素晴らしい眺望がウェディングを盛り上げます。各イベントは、一貫性と情熱を兼ね備えたリゾートのチームが、主催者の要望に合わせてサポートしてくれる。



レストランのすぐ隣に位置するヴィラは、新設の2ベッドルーム「Beach Reserve」(ビーチ・リザーブ)。想像をはるかに超えたラグジュアリーな当ヴィラは、大きなインフィニティプール、広々としたリビング、トロピカルガーデンを擁し、ビーチへも直接アクセス可能である。広いプライベート空間は、大人数の家族旅行はもちろん、特別なお祝いや集まりに最適だろう。





リゾートの予約: Six Senses Hotels Resorts Spas 0120-921-324

問い合わせ: japan@sixsenses.com(日本語対応)