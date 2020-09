5日、明治安田生命J1リーグ第14節が各地で行われた。

横浜F・マリノスと川崎フロンターレの“神奈川ダービー”は、王者・横浜FMが開始早々に先制する展開。しかし川崎Fは前半のうちに同点に追いつくと、後半開始早々に2得点を挙げて1ー3で逆転勝利。J1の得点数1位の川崎Fと2位の横浜FMの一戦は、首位を走る川崎Fが制した。

雷雨の影響でキックオフ時間が変更となったセレッソ大阪と浦和レッズの一戦は、前半は互いにスコアレスで折り返す。迎えた後半、C大阪が開始早々に先制点を記録すると、その後C大阪は75分に追加点、後半アディショナルタイムにダメ押し点を記録。浦和を3ー0で退け、2位をキープしている。

新型コロナウイルスの影響で約1ヶ月ぶりの公式戦となったサガン鳥栖は、ホームに横浜FCを迎えての一戦。11分に先制に成功すると、1点リードの展開が長く続く。しかし、鳥栖は試合終盤の81分と86分に追加点を記録し、久々の公式戦で3ー0の勝利を掴んだ。

第14節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

札幌 0ー2 広島

横浜FM 1ー3 川崎F

清水 1ー2 柏

名古屋 1ー3 鹿島

仙台 1ー4 G大阪

湘南 1ー1 神戸

大分 0ー1 FC東京

鳥栖 3ー0 横浜FC

C大阪 3ー0 浦和

■順位表

1位 川崎F(勝ち点38/得失点差+31/試合数15)

2位 C大阪(勝ち点30/得失点差+8/試合数14)

3位 FC東京(勝ち点28/得失点差+8/試合数15)

4位 名古屋(勝ち点24/得失点差+9/試合数13)

5位 柏(勝ち点23/得失点差+6/試合数14)

6位 G大阪(勝ち点23/得失点差+4/試合数13)

7位 浦和(勝ち点23/得失点差-5/試合数14)

8位 横浜FM(勝ち点21/得失点差+2/試合数15)

9位 鹿島(勝ち点21/得失点差+2/試合数15)

10位 神戸(勝ち点19/得失点差-2/試合数15)

11位 広島(勝ち点18/得失点差+5/試合数13)

12位 札幌(勝ち点14/得失点差-10/試合数14)

13位 横浜FC(勝ち点14/得失点差-12/試合数14)

14位 大分(勝ち点12/得失点差-10/試合数14)

15位 仙台(勝ち点11/得失点差-9/試合数13)

16位 鳥栖(勝ち点10/得失点差-2/試合数10)

17位 清水(勝ち点9/得失点差-12/試合数14)

18位 湘南(勝ち点5/得失点差-13/試合数13)

■次節の対戦カード ※いずれも9月9日(水)に開催

18:30 川崎F vs 神戸

19:00 鹿島 vs 仙台

19:00 柏 vs G大阪

19:00 FC東京 vs 横浜FC

19:00 広島 vs 清水

19:00 大分 vs 湘南

19:30 浦和 vs 鳥栖

19:30 名古屋 vs 横浜FM

19:30 C大阪 vs 札幌