KISHOW「個人的には、相当お気に入りです！」MUCCがカバーしたGRANRODEOの楽曲「メズマライズ」を絶賛！

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。8月29日(土)の放送では、2人組ユニット・GRANRODEOからKISHOWさん(Vo)、e-ZUKAさん(Gt)が登場! GRANRODEOは8月19日(水)に15周年イヤーを記念した初のトリビュートアルバム『GRANRODEO Tribute Album "RODEO FREAK"』をリリース。このアルバムにはMUCCも「メズマライズ」のカバーで参加しており、その感想を伺いました。

(左から)逹瑯、KISHOWさん、e-ZUKAさん

逹瑯:(メズマライズ)いかがだったでしょうか?KISHOW:(メズマライズを選んだ)いきさつは後で聞いて「あ、そうだったんだ」って思ったんだけど、俺はね、おぼろげに思っていたよ。"メズマライズはMUCCだな、MUCCはメズマライズだな"って(笑)。そうしたらまんまとやってたので期待していたんですよ。それで"大体こんな感じになるだろうな"って思っていたら、その2枚上で良かった! 本当に予想よりも良かったから、さすがだなと思いましたね。僕個人的には、相当お気に入りです!逹瑯:ありがとうございます(笑)。(アルバムのなかで)MUCCだけですもんね、シングル曲じゃないの。e-ZUKA:そうなんですよねぇ。逹瑯:「本当にシングルじゃなくていいんですか?」って念を押されましたもんね。KISHOW:いやもう、"これでしょ"って感じですよね。MUCCって世界観が強いし、バンドとして色濃いから。逹瑯:いつもMUCCはトリビュートをやるときは、ああでもないこうでもないって、いろんな意見が出るんですけど、今回は、俺に任せるってことになったので、何曲か候補を出す前に「メズマライズどう?」ってメンバーに聞いたら、「これでいいじゃん!」ってなりましたね。一発で決まりました。歌っていてもすごく気持ちよかったし。e-ZUKA:MUCCの曲だったんじゃない?逹瑯:いや、MUCCはこんなエッチな曲は書けませんよ(笑)。きーやん(KISHOW)がエッチでエッチで……。KISHOW:これ、むっつりスケベの中3ぐらいの発想ですからね。中3男子の妄想ですよ(笑)。e-ZUKA:アハハ(笑)。逹瑯:でも、GRANRODEOのファンの方もこの曲が好きな人は多いっぽいです。KISHOW:多いんですよ。女子人気が高い。逹瑯:だから"怒られるかな"って思ったら、けっこうウェルカムな感じで。KISHOW:いやもう、うちのファンは下に下に出ますからね(笑)。逹瑯・e-ZUKA:アハハ(笑)。KISHOW:「(カバーを)していただいてありがとうございます! うちのGRANRODEOを」って。マウントを取る子は1人もいないので。逹瑯:普段はあまりしないんですけど、"メズマライズ MUCC"でエゴサしちゃったもんね。"どうだったんだろう"と思って(笑)。KISHOW:マジで(笑)? 俺もMUCCの「ニルヴァーナ」をカバーさせてもらったときはエゴサしましたよ。"評判どうなの?"って(笑)。逹瑯:気になりますよね(笑)。◎9月5日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」も、引き続きGRANRODEOをお迎えします。どうぞお楽しみに!