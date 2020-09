「元彼がしつこい」10代のお悩みに贈る1曲とアドバイス

NITRODAYの小室ぺいさん(Vo,Gt)が、9月2日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(14歳・女性)のお悩み私には好きな人がいて、その恋が実りました。なのに“冷めたから”と、付き合って10ヵ月になる前に別れてしまいました。忘れたい一心で、写真もLINEもなにもかも記録を消して、やっとその人のことを忘れられたと思ったら……Instagramをフォローしてきて話しかけられ、“プリクラ送って”と言われてしまいました。何度も何度も断ったのに、しつこく“送って”と言ってきます。とても嫌です。どうやって断るのが正解ですか?――このリスナーのために選んだ楽曲は、「ホームラン!」です。僕だったら、“もう写真を消しちゃいました”って言うかな。そして実際に消しちゃう。そうしたら、嘘付いていることにもならないしね。そうすれば、大抵の人は諦めつくんじゃないかと思います。それでもまだ何回もメッセージが来るようだったら、メッセージが来ないように設定することもできると思うので、そうやって対応すれば良いのではと思います。それも一つの出会い、別れだったのかなと、受け止めていくしかなんじゃないかな……?【NITRODAY "ホームラン!" (Official Music Video)】今回、リスナーに贈った楽曲「ホームラン!」は、デジタルシングル『人にやさしく/ホームラン!』として配信リリースされています。詳細はオフィシャルサイト(https://www.nitroday.com/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/