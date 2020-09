LiSA＆PABLO ニューアルバムリード曲「play the world! feat.PABLO」制作裏話

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。ギタリストのPABLOさんをゲストに迎え、10月14日リリースのニューアルバム『LEO-NiNE』の収録曲「play the world! feat.PABLO」について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月4日(金)放送分)LiSA:今夜は早速ゲストの方をお招きしましょう! 私のサポートメンバーでもある、ギタリストのPABLO先生です!PABLO:はいどうもーーー! PABLOでーーーす!LiSA:PABLO先生は、Pay money To my Painのギタリスト、そして私のライブのサポートメンバーでもあるんですが、HYDEさんのサポートもやられてたりとか……他にもさまざまなアーティストさんのサポートもやられていて。まずみなさんに、先にお伝えしておきたいのは……。PABLO:おおお?!LiSA:PABLO先生は、偉大なギタリストで、偉大なバンドマンなんです!! 伝説的なバンドのギタリストとして……LiSAになる前からバンドをやってる身としては、P.T.P.先輩のPABLOさんと、一緒のステージに立つなんて!PABLO:いやいやいや、ありがとうございます! そういうのいつも大事にしてくれてるから、僕もすごい嬉しいです。LiSA:だってそれを積み重ねてきたPABLO先生の歴史をお借りしてというか、姿を借りてLiSAのステージに立ってもらってるわけですから。2016年からフェスとかワンマンライブ、ツアーも一緒に回ってもらったり、でもその前からレコーディングもたくさん参加してくださったり……編曲もですし、演奏って意味ではほぼPABLOさんなんじゃない?PABLO:結構弾いてるね。「Hi FiVE!」があって、その後らへんからは、かなりの作品に参加してますね。「Catch the Moment」でもギター弾いてるし。LiSA:そうですよね〜。PABLOさんというギタリストの印象はすごいゴリゴリ感があるんだけど、“え! なに!? 「Catch the Moment」みたいな繊細なやつも弾けちゃうの!? 「ツヨガリ・ファンファーレ」こんなのも弾けんの!?”みたいな。PABLO:そうなのよ。ここは僕もイメージを持たれると、自分でも時々悩むところでもあるんだけど……もちろん音楽大好きだしP.T.P.ってバンドはすごいハードな音をやっていて、もちろんそういう音楽も大好きなんだけど。元々広く浅くというか、いろんな音楽をたくさん聴くタイプではあったので、なんか割とゴリゴリじゃないのもちゃんと弾けるんだぞ、みたいなところはもっといろんな人に知ってほしいなって(笑)。LiSA:そうですね〜。そして今夜は、10月14日にリリースになるLiSAのニューアルバム『LEO-NiNE』のリード曲「play the world! feat.PABLO」を初オンエアしたいと思います! この曲、PABLO先生はギターだけでなく、なんと一緒に歌ってまーす!PABLO:ウェ〜〜〜イ! そんなことある!? って感じなんだけど、そうなんですよね。LiSA:そして歌唱以外にも、作曲・編曲・ギターや打ち込み……もうたくさん愛情込めて作ってくださいました。PABLO:作りましたね〜。LiSA:この曲、最初は仮歌を入れてもらってたんですよね。そしたら、なんじゃこりゃ!? もう完成されてるやんか! ってなって。もうこれ発売するわ! って思いました(笑)。PABLO:いやいやいや! テキトー英語でね(笑)。俺もデモ作ったときに、すごい心を込めて歌ったのよ。そしたら、すごいいいですと。ぜひ採用したいです、みたいな話があって。でもまさか、“一緒に歌ってほしいです”って言われるとはね(笑)。LiSA:そうですよね(笑)。PABLO:まあ歌もうたうんだけど、一応ギタリスト……みたいなところからの“歌ってください”で、最初は正直悩んだっす。LiSA:そうですよね。PABLO:“うーんどうしよう”……“これやっていいのかな”、“人にどう思われるのかな、どう見られるのかな”……って一晩だけちょっと考えて。“いや、こんなチャンス絶対ない。やろう!”って決めて、やることにしました。LiSA:嬉しいですね。仮歌も含めて、PABLOさんの歌い回しが楽器とか楽曲のグルーブ感をすごく出してると思ったんですね。だからこのグルーブ感を出すには、やっぱりPABLOさんの声と歌がすごく必要だと思った。PABLO:いやーびっくり。嬉しい!LiSA:それで、この「play the world! feat.PABLO」という形に!PABLO:初めてよ! 「feat.PABLO」めっちゃかっけーよ!! まだ慣れてないけど、胸が熱くなって感動してるよね。LiSA:なるほど(笑)。じゃあ、その胸が熱くなった曲、聴いてもらいましょうか!PABLO:オーイェイ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/