9月12日(土)に日本テレビ系でオンエアされる音楽特番「THE MUSIC DAY」の全出演者が発表された。

今回の発表で、石川ひとみ、瑛人、エレファントカシマシ、AKB48、加藤ミリヤ、欅坂46、駒津柚希、小柳ゆき、GENERATIONS from EXILE TRIBE、SEKAI NO OWARI、SEVENTEEN、高橋由美子、DA PUMP、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、東京スカパラダイスオーケストラ、中島美嘉、新田恵利、Novelbright、Perfume、日向坂46、BTS、藤井フミヤ、flumpool、Foorin、MAX、松本まりか、三浦大知、MIYAVI、宮本浩次、矢井田瞳、矢沢永吉、山崎まさよし、渡辺美奈代の出演が明らかになった。

披露楽曲の一部も解禁された。「THE MUSIC DAY」初登場となる瑛人は「香水」、同じく初登場のDISH//は「猫」と、今年大ヒットを記録しているナンバーをパフォーマンス。BTSはアメリカのビルボードメインシングルチャート「HOT100」で1位を獲得した新曲「Dynamite」を披露し、乃木坂46は「THE MUSIC DAY」でのラストパフォーマンスとなる白石麻衣のセンター曲「ガールズルール」を歌う。

そして、番組の中ではメドレー企画も多数披露されることに。「女性アイドルメドレー」には石川、AKB48、新田、渡辺、乃木坂46が登場して「セーラー服を脱がさないで」を歌うほか、「ダーリンメドレー」と題されたメドレーには亀梨和也(KAT-TUN)が登場して沢田研二「ダーリング」をカバーする。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY」

2020年9月12日(土)14:55~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔(嵐)

司会:羽鳥慎一 / 水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

NEXTゲート司会:バカリズム / 滝菜月(日本テレビアナウンサー)

アーティスト:

嵐 / [Alexandros] / いきものがかり / 石川ひとみ / 瑛人 / エレファントカシマシ / AKB48 / KAT-TUN / 加藤ミリヤ / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / King & Prince / 欅坂46 / 駒津柚希 / 小柳ゆき / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / SEVENTEEN / 高橋由美子 / DA PUMP / DISH// / TOMORROW X TOGETHER / 東京スカパラダイスオーケストラ / 中島美嘉 / NiziU / 新田恵利 / NEWS / 乃木坂46 / Novelbright / Perfume / 日向坂46 / BTS / 藤井フミヤ / flumpool / Foorin / V6 / Hey! Say! JUMP / MAX / 松本まりか / 三浦大知 / MIYAVI / 宮本浩次 / 矢井田瞳 / 矢沢永吉 / 山崎まさよし / LiSA / 渡辺美奈代