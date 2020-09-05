ブシロードが展開するプロジェクト「D4DJ（ディーフォーディージェー）」の配信番組「#D4DJ_DJTIME」の9月18日、25日回の出演者が発表された。
出演者が「D4DJ」のオリジナル楽曲やカバー楽曲に加え、ブシロードコンテンツの楽曲を交えてのDJパフォーマンスを実施する「#D4DJ_DJTIME」。9月18日回は「Special Edition」と銘打たれており、「D4DJ」に登場するユニット・Photon Maidenのプロデューサー兼TVアニメ「D4DJ First Mix」監督の水島精二と、Photon Maidenより出雲咲姫役の紡木吏佐が出演する。9月25日回には「D4DJ」内のユニット・Peaky P-keyより、犬寄しのぶ役の高木美佑が登場し、パフォーマンスを行う。
「D4DJ」は“DJ”をテーマに、ライブ、アニメ、ゲームと多角的にメディア展開を実施。TVアニメ「D4DJ First Mix」は今秋からの放送を予定しており、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix（グルミク）」の配信を10月25日に控えている。
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