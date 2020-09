【トレバ】『ポチャッコ』のトイレマットセットで胸キュン空間に♪

サイバーステップは、1500万ダウンロードを突破したオンラインなのに現実(リアル)にクレーンゲームが遊べちゃう!? 見て楽しい遊んで楽しいクレーンゲームアプリ『トレバ』にて、2020年9月5日(土)12:00より、「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ トイレマットセット」の第二弾「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ トイレマットセット ポチャッコキュートブラウン」が登場することを発表した。



『トレバ』は、インターネットを通して遠隔操作を行い、いつでもどこでも本物のクレーンゲームが遊べるサービス。パソコン、スマートフォンアプリ、Amazon Fire TV、Nintendo Switch™で楽しむことができる。人気キャラクターのぬいぐるみやフィギュアなどの定番アイテムから、日用雑貨やユニークなおもちゃなど、豊富なラインナップを取り揃えている。



第一弾として登場した、お家のトイレをさわやかで可愛い雰囲気に包んでくれるシナモロールのトイレマットセットに続き、今回登場するのは、好奇心旺盛でおっちょこちょい、ちょっぴりおせっかい。より道お散歩が大好きなイヌの男のコ、ポチャッコがデザインされたトイレマットセット!



おしりにちょうちょが止まった、キュートなポーズがたまらないポチャッコを中心に、ケーキや四葉のクローバー、いちごなど、これまたキュートなデザインがたくさん散りばめられた癒し度マックス仕様の仕上がりとなっている。



トレバでしか手に入らない、ポチャッコデザインのトイレセットを取り入れて、トイレ空間を明るくキュートにデコレーションしてみてはいかがだろうか?



また、第三弾のハローキティは2020年10月以降の登場を予定。こちらもお楽しみに♪



(C) 2020 CyberStep, Inc. All Rights Reserved. (C)1976, 1989, 2001, 2020 SANRIO CO., LTD.