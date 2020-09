「ヒプノシスマイク」初のオフィシャルブック「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」の初回限定版に付属するCDより、ドラマトラック「山雨来たらんと欲して風楼に満つ」の一部がYouTubeで公開された。

「山雨来たらんと欲して風楼に満つ」から公開されたのは、中王区・言の葉党の小林ゆう演じる東方天乙統女とたかはし智秋演じる勘解由小路無花果によるやり取り。次回のディビジョンバトルについて、今後の中王区・言の葉党の思惑、東方天乙統女がオオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”の天谷奴零と知り合った経緯を勘解由小路無花果に話そうとするシーンなどが披露された。

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」は「ヒプノシスマイク」のストーリーやキャラクター紹介、相関図、用語解説などの公式設定をまとめた一冊。初回限定版のCDにはドラマトラックのほか、スチャダラパーが作詞・作曲を含む楽曲プロデュースを手がけるDivision All Starsによる新曲「SUMMIT OF DIVISIONS(サミットオブディビジョンズ)」、作詞・作曲をシンガーソングライターのReol、作編曲をGigaが担当した中王区・言の葉党の楽曲「Femme Fatale(ファムファタール)」が収められている。