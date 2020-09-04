テレビドラマも話題となった石田衣良さんの人気小説が原作のテレビアニメ「池袋ウエストゲートパーク」が、10月6日からTOKYO MX、サンテレビ、BS11ほかで順次スタートすることが分かった。声優として小林千晃さん、村瀬歩さん、新垣樽助さん、小野賢章さん、木村良平さん、諏訪部順一さん、津田健次郎さん、櫻井孝宏さん、檜山修之さん、甲斐田裕子さんが出演することも発表された。主人公のマコトらが登場するPV第2弾も公開された。

小林さんが谷口マサル、村瀬さんが藤本ミツキ、新垣さんがミノル・タモツ、小野さんがクロウ、木村さんがサル、諏訪部さんがゼロワン、津田さんがシャドウ、櫻井さんが横山礼一郎、檜山さんが吉岡、甲斐田さんがマコトの母をそれぞれ演じる。

「池袋ウエストゲートパーク」は、東京の池袋西口公園、通称“池袋ウエストゲートパーク”の近くにある果物屋の息子・マコトが、ストーリートギャングたちと協力しながら依頼された難事件を解決していくミステリーシリーズ。これまでドラマ化、舞台化もされてきた。

テレビアニメは、「NEW GAME！」「刀剣乱舞-花丸-」などの動画工房が制作。熊谷健太郎さんがマコト、内山昂輝さんがタカシを演じるほか、土田玲央さん、木村昴さん、花江夏樹さんらが声優として出演する。

◇スタッフ（敬称略）

監督：越田知明▽シリーズ構成：志茂文彦▽キャラクターデザイン：谷口淳一郎▽総作画監督：谷口淳一郎、吉川真帆、松浦麻衣▽プロップデザイン：秋篠Denforword日和▽美術監督：中村典史▽色彩設計：伊藤裕香▽撮影監督：呉健弘▽編集：平木大輔▽音楽：中川大二朗、高田龍一（MONACA）▽音響監督：土屋雅紀▽アニメーション制作：動画工房

◇キャスト（敬称略）

マコト：熊谷健太郎▽タカシ：内山昂輝▽キョウイチ：土田玲央▽ヒロト：木村昴▽磯貝：花江夏樹▽谷口マサル：小林千晃▽藤本ミツキ：村瀬歩▽ミノル・タモツ：新垣樽助▽クロウ：小野賢章▽サル：木村良平▽ゼロワン：諏訪部順一▽シャドウ：津田健次郎▽横山礼一郎：櫻井孝宏▽吉岡：檜山修之▽マコトの母：甲斐田裕子