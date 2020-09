スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』が9月4日より、「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版~シンフォギアライブ出演者全員集合SP生放送~カウントダウンキャンペーン」を開催中

「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版~シンフォギアライブ出演者全員集合SP生放送~カウントダウンキャンペーン」は、9月13日17:00ごろより放送を予定している生放送の開催を記念したキャンペーン。小日向未来の新★5シンフォギアカードが初登場する「カウントダウンガチャ」 や、★4メモリアカードが獲得できる「キャンペーンミッション」など様々なキャンペーンを実施する。

また、「ファウストローブ[神獣鏡]」をまとった小日向未来の新★5シンフォギアカード「小日向未来【未来へのフリューゲル】」が初登場する「[撃槍Pt付] 戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版~シンフォギアライブ出演者全員集合SP生放送~カウントダウンガチャ」が配信中。当ガチャでは、「超撃槍爆裂ブレイカー」で使用できる「撃槍ポイント(Vol.4)」も獲得することができる。開催期間は9月15日13:59まで。

そして、新★5シンフォギアカード「小日向未来【未来へのフリューゲル】」登場を記念して、新たにバトルで使用できる楽曲「未来へのフリューゲル」が追加。専用のミッションが用意されており、条件を達成することで楽曲を獲得することができる。

さらに、「[撃槍Pt付] カウントダウン! 日替わりガチャ」が配信中。「超撃槍爆裂ブレイカー」で使用できる「撃槍ポイント(Vol.4)」も獲得できる。開催期間は9月8日23:59まで。

そのほか、★4メモリアカードが獲得できる「カウントダウンキャンペーンミッション」を実施。開催期間中にミッションをクリアすることで、最大4枚の★4メモリアカード「オレの歌にひたれ」を獲得できる。開催期間は9月23日16:59まで。

最後に「カウントダウンログインボーナス」を開催。期間中、最大で5枚のガチャチケットが獲得できる「カウントダウンログインボーナス」を実施。ガチャチケットやゴールドが獲得できる。開催期間は9月13日23:59まで。

