毎週金曜22:00から配信中の『#D4DJ_DJTIME』にて、「D4DJグルミクチャンネル」会員限定トークパート配信が行われることが発表された。

会員限定トークパート配信は、ライブ配信アプリ「ミクチャ」内で提供されている会員向け有料サービス「D4DJグルミクチャンネル」への登録で視聴可能になる。また、会員限定トークパートは「D4DJグルミクチャンネル」にて後日アーカイブを配信予定とのこと。「D4DJグルミクチャンネル」は月額回避1,000円(税込)。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. illust: やちぇ