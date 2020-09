KANA-BOONの谷口鮪(Vo, G)とネクライトーキーのもっさ(Vo, G)による「ないものねだり feat. もっさ - Revenge THE FIRST TAKE」と、谷口による弾き語り音源「マーブル - From THE FIRST TAKE」が、本日9月4日に配信リリースされた。

アーティストによる一発撮りのパフォーマンス映像を公開するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で、KANA-BOONの楽曲「ないものねだり」を披露した谷口ともっさ。緊張から歌詞を間違えてしまい2人ではにかむなど、一発撮りならではの空気感が伝わる映像が話題を呼んだ。今回配信される「ないものねだり feat. もっさ - Revenge THE FIRST TAKE」は、タイトルの通りリベンジの意を込めて、ボーカルを再収録した音源。同時配信された「マーブル - From THE FIRST TAKE」は、谷口が「THE FIRST TAKE」に出演した際に収録された音源となっている。