9月19日にオンラインで開催される西川貴教(T.M.Revolution)主催のライブイベント「イナズマロック フェス 2020」の出演アーティストが発表された。

「イナズマロック フェス」は滋賀ふるさと観光大使を務める滋賀出身の西川が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げて2009年から行っている野外フェス。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場での開催を見送り、動画配信サービス「サブスクLIVE」での配信がアナウンスされていた。

この配信にライブおよびトークで出演するのは植村花菜、感覚ピエロ、KEYTALK、清春、ゴールデンボンバー、THE イナズマ戦隊、J(LUNA SEA)、SEAMO、ソナーポケット、Hilcrhyme、BRADIO、ベリーグッドマン、BOYS AND MEN、May J.、ももいろクローバーZの15組で、トークのみのパートにはGEN(04 Limited Sazabys)、さだまさし、SHOGO(175R)、N∀OKI・NOBUYA(ROTTENGRAFFTY)が参加。さらに打首獄門同好会、GRANRODEO、Da-iCE、土屋アンナがコメント出演する。

「イナズマロック フェス 2020」は月会費580円のサブスクLIVEに有料会員登録することで視聴可能。なお会費収益はライブハウスの存続を支援する「Save the Live Project」に賛同する加盟ライブハウスに分配される。

イナズマロック フェス 2020

配信日時:2020年9月19日(土)時間未定

配信URL:https://www.subsclive.jp/

<出演者>

西川貴教

LIVE&TALK

植村花菜 / 感覚ピエロ / KEYTALK / 清春 / ゴールデンボンバー(事前収録) / THE イナズマ戦隊 / J(LUNA SEA)/ SEAMO / ソナーポケット / Hilcrhyme / BRADIO / ベリーグッドマン / BOYS AND MEN / May J.(事前収録)/ ももいろクローバーZ

TALK

GEN(04 Limited Sazabys)/ さだまさし / SHOGO(175R)/ N∀OKI・NOBUYA(ROTTENGRAFFTY)

COMMENT

打首獄門同好会 / GRANRODEO / Da-iCE / 土屋アンナ

and more