PlayStation Store(PS Store)では、ゲームソフトや追加アイテムが最大90%オフになる「Essentials Picksセール」を実施中だ。

「Essentials Picksセール」では、『The Last of Us Part II』を15%オフの6,451円(以下、すべて税込)で、『コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア』を35%オフの5,648円で、『レインボーシックス シージ デラックスエディション』を70%オフの1,188円で販売するなど、186件のゲームや追加アイテムを割引価格で販売する。期間は9月15日まで。一部、セール期間の異なる対象タイトルがあるので注意。