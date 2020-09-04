8月21日～23日に富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催された「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYSの特別配信が決定した。
●「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS配信日程
DAY1：Einheit
2020年9月20日21:00
出演：Roselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)
DAY2：THE DEPTHS
2020年9月21日 21:00
出演：RAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐)
DAY3：Special Live ～Summerly Tone♪～
2020年9月22日21:00
出演：Poppin'Party(愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)
前島亜美(Pastel＊Palettes 丸山彩役)with RAISE A SUILEN、
Morfonica(進藤あまね, 直田姫奈, 西尾夕香, mika, Ayasa)
配信メディアはU-NEXT、PIA LIVE STREAM、ローチケ LIVE STREAMING。チケット価格は3,850円(税込)。
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