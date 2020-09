ピンクスヌーピーが今年も帰ってきた！PEANUTS HOTELの巨大スヌーピーがモチーフのぬいぐるみをサイズ2種で発売

ポトマックは9月4日、昨年も大人気だったピンクのぬいぐるみスヌーピーを発売する。「PEANUTS HOTEL」の客室<ROOM64>にあるハグしたくなるスヌーピーをモチーフにしたぬいぐるみを、2種類のサイズ違いで「PEANUTS Cafe 神戸」とECサイト「PEANUTS Cafe オンラインショップ」で販売する。



【ぬいぐるみや「PEANUTS HOTEL」の客室などイメージはこちら】



ピンクのぬいぐるみスヌーピー「PEANUTS HOTEL "Happiness is a warm puppy.." <ROOM64>」は、「PEANUTS HOTEL」の1周年を記念して昨年販売したぬいぐるみの最新バージョン。今年は「Small」「Large」の2種類を販売する。



​"Happiness is a warm puppy.."は「幸せはあったかい子犬」という意味。何度も触れたくなるほどの気持ちの良い肌ざわりを表している。





ピンクのぬいぐるみスヌーピーは2種のサイズを用意 (C) 2020 Peanuts



高さが約12cmで、手のひらにちょうど収まるサイズ感の「Small」は2400円(税別)。キーチェーン付きなのでバッグに付けてアクセントにすることもできる。



高さ約38cmの「Large」は6400円(税別)。ソファに座らせたり、だっこしたり、抱きしめたりと、たくさん触って可愛がりたくサイズ。昨年のぬいぐるみよりも、さらに大きくなり、ふわふわの触り心地と抱き心地を感じられる。





「PEANUTS HOTEL」は2018年夏、神戸にオープンした(スヌーピーが登場する)コミック「PEANUTS」がコンセプトのデザインホテル。「ROOM64:” Happiness is a warm puppy.. "」は、室内がピンクに彩られ、スヌーピーのアートも入った遊び心あふれる人気の部屋。その部屋に置かれている巨大なピンクのスヌーピーがぬいぐるみのモチーフとなっている。





PEANUTS HOTELの客室<ROOM64>にある巨大スヌーピー (C) 2020 Peanuts





【販売店舗】

■「PEANUTS Cafe 神戸」

〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26 PEANUTS HOTEL 1F

https://www.peanutshotel.jp/



■「PEANUTS Cafe オンラインショップ」

https://www.peanutscafe.jp/online/