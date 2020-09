「彼氏と付き合っていることは内緒だけど…」16歳女子が悩む恋の2択

Saucy Dogが、9月2日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とともに、リスナー(16歳女性)が悩む“恋の2択”についてアドバイスを送りました。さかた校長:今夜の授業テーマは、『今、迷っている恋の2択』。Saucy Dog先生といっしょに、その2択はどっちを選んだほうがいいかを考えていきたいと思います。では早速、生徒に話を聞いていきましょう! もしもし! 今、恋で迷っていることがあるんだよね。リスナー:あります。さかた校長:どんな2択で迷っているのか、教えてくれ!リスナー:はい。『最近彼氏ができたのですが、まだ付き合っていることを周りに話していません。しばらくは、内緒にしようと彼氏と約束しています。でも来週文化祭があって、彼氏と回りたいと思っています。私は、「一緒に回りたい」と言うべきでしょうか、我慢すべきでしょうか』さかた校長:ではまず、皆さんの意見を聞きたいと思います。――Saucy Dog、校長、教頭はどっちを選ぶ?!さかた校長:彼氏はどういう人なの?リスナー:こもり教頭にテンションが似ています。こもり教頭:このテンションは面倒くさいぞ!(笑)。さかた校長:こもり教頭の明るいテンションが似ているんだね。リスナー:そうです。せとゆいか(Dr/Cho):だとしたら、恥ずかしがるかなぁ?こもり教頭:でも、わかるかも。僕みたいなテンションの人なら、彼女がいるっていうのはやりづらいのよ。石原慎也(Vo/Gt):わかる!秋澤和貴(Ba):なるほどね。こもり教頭:周りに気を遣わせるのも茶化されるのも嫌だから、恥ずかしがっちゃうんだろうな。せと:なるほどね。こもり教頭:彼氏はそんなこと話してない?リスナー:えっと……まだ付き合ったばかりなので、「あと1ヵ月くらいは秘密にしてようね」って約束をしたんです……。こもり教頭:じゃあ、“約束をしているから”ってことなんだね。リスナー:はい。石原:でも今のところは約束を守っているし、彼氏に「一緒に回らない?」って聞いてみるのはアリやと思うけどな。秋澤:でも彼氏さんは、友達と回りたいのかもね。せと:そうね~。ちょうどいい塩梅を見つけたいね。さかた校長:彼氏は、その日どうしたいとか話しているの?リスナー:「楽しみだね」という話しかしていないです。せと:なるほどね~。こもり教頭:校長は、なんで「我慢すべき派」なんですか?さかた校長:彼氏に照れがあるかもしれないけど、1ヵ月くらい秘密にしたいんでしょ? この秘密の期間って今しかないやん。この時間は大事にしたほうがいい気がするんだよね。こもり教頭:なるほどな~!石原:それって……男ってそういうこと気にします?!こもり教頭:言われたら気にしちゃうかも……(笑)。さかた校長:俺の女性の部分の考えかもしれない……(笑)。一同:(笑)。石原:(リスナーが)2人だけの秘密ってアリかもって思えたら、それでいいんじゃないかな。せと:例えば……ずっと一緒に回る、じゃなくても、30分とか1時間でもいいから、内緒で2人で会う時間と場所を作っちゃうとか。リスナー:あ~。せと:むっちゃドキドキしません?!さかた校長:ちょっと……それだなぁ。この案はどう?リスナー:いいと思います。こもり教頭:じゃあ条件付きで、彼氏に話してみる?せと:うん。「会いたい」という気持ちは伝える、というのがいいと思う。リスナー:はい!石原:帰り道に一緒に帰るとかね。「あそこで待ち合わせね」みたいな。せと:うんうん。さかた校長:どうかな?リスナー:頑張ってみます!こもり教頭:応援してるぞ!Saucy Dog:頑張ってね!Saucy Dogは、9月2日にミニアルバム『テイクミー』をリリース。9月22日からはワンマンツアー『Saucy Dog one-man tour 2020 " We will take you "』がスタートします。詳細はオフィシャルサイト(https://saucydog.jp/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/