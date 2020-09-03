ORβITが11月11日にリリースするデビューアルバム「00」の詳細が発表された。
アルバムにはリードトラック「UNIVERSE」やHEECHO、YOUNGHOON、JUNE、TOMOのソロ曲、YOONDONG、SHUNYA、YUGOの3人のユニット曲「みずたまり。」を含む全13曲が収録される。ソロ曲の作詞はメンバーそれぞれが担当。「みずたまり。」の作詞はYUGOが手がけた。アルバムは限定盤と通常盤が用意され、どちらの形態にもトレーディングカードが封入される。限定盤は三方背ボックス仕様で、スペシャルフォトブックが付属する。
この発表に合わせてORβITの自社レーベル・Present Labelのオフィシャルサイトが開設された。オフィシャルサイトには「タイトル曲『UNIVERSE』を中心に、自分たちの持つ力を解き放つことで酸素（O2）のある空間を無酸素の宇宙のような空間に変えていく」というメッセージが記載されている。
またアルバムのリリースを記念して、オンラインサイン会が行われる。オンラインサイン会はアルバムの購入者を対象にしたイベントで、1メンバーにつき抽選で100名が招待される。応募の詳細は後日オフィシャルサイトでアナウンスされる。
ORβIT「00」収録曲
・UNIVERSE
［作詞：MEG.ME、JUNE / 作曲：Moon Kim、CHUNGYOON / 編曲：CHUNGYOON］
・Ready to burn
［作詞：JUNE / 作曲：Moon Kim、CHUNGYOON / 編曲：CHUNGYOON］
・Crazy Love
［作詞：MEG.ME / 作曲：Moon Kim、CHUNGYOON / 編曲：CHUNGYOON］
・Beautiful Butterfly
［作詞：PA-NON、JUNE / 作曲：Moon Kim、CHUNGYOON、Niko Blank / 編曲：Niko Blank、CHUNGYOON］
・Serenade
［作詞：MEG.ME / 作曲：Moon Kim、CHUNGYOON / 編曲：CHUNGYOON］
・Show Off
［作詞：JUNE / 作曲：VO3E、Tiyon “TC” Mack / 編曲：VO3E、Tiyon “TC” Mack］
・Lazurite
［作詞：Kanako Kato / 作曲：Moon Kim、CHUNGYOON / 編曲：CHUNGYOON］
・Bloom
［作詞：MEG.ME、JUNE / 作曲：VENDORS、XLIMIT / 編曲：VENDORS、XLIMIT］
・みずたまり。 / YOONDONG、SHUNYA、YUGO
［作詞：YUGO / 作曲：Moon Kim、CHUNGYOON / 編曲：CHUNGYOON］
・MOONCRYSTALPOWER / YOUNGHOON
［作詞：YOUNGHOON / 作曲：1Hz、Woo Seongjun / 編曲：1Hz］
・君へ / HEECHO
［作詞：キムヒ / 作曲：Moon Kim、CHUNGYOON / 編曲：CHUNGYOON、Moon Kim］
・Double 20 / JUNE
［作詞：JUNE / 作曲：CHUNGYOON、JUNE / 編曲：CHUNGYOON］
・Showersnow / TOMO
［作詞：TOMO / 作曲：Moon Kim、MooF / 編曲：MooF］