洗ってお世話、あなただけのピカチュウと友達に♪ 『WHO are YOU? ポケモン』今秋発売

セガトイズは、洗って元の姿に変身するサプライズトイ「WHO are YOU?」シリーズに、世界中で大人気のポケモン ”ピカチュウ” と出会える『WHO are YOU? ポケモン』を2020年秋に発売することを決定した。



「WHO are YOU?」は、謎の毛玉を助け、水で洗って元の姿に戻すまで、何に変化するかわからないワクワク・ドキドキを体験できるサプライズトイ。『WHO are YOU? ポケモン』では、丸くなっているピカチュウのぬいぐるみを丁寧に水で洗いお世話することで、元の姿である「ピカチュウのぬいぐるみ」へと変身する。



『WHO are YOU? ポケモン』は、通常の表情に加え、にっこり笑顔や、ウインク顔が登場。また、ウインク顔は登場する中で唯一のメスのすがたで、しっぽの先がハートのかたちになっているのが特徴だ。



そして、洗って大切にお世話をすることで、お礼に「きのみ」のプレゼントをもらう事ができる。「きのみ」は「モモンのみ」「オボンのみ」「オレンのみ」「ザロクのみ」「ラムのみ」の5種類で、いずれかの「きのみ」を、 2つから3つランダムでピカチュウが抱えている。

プレゼントとしてもらった「きのみ」を使って、もっと仲良くなるなどストーリー遊びも広がるアイテムだ。



不思議な出会いが楽しめて、お世話すればするほど愛着がわく、「ピカチュウのぬいぐるみ」とのかけがえのない出会いをお楽しみに!



(C)2020 Pokémon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. (C)2019 Moose Group (C)SEGATOYS