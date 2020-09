女優の多部未華子さんが主演を務める映画「空に住む」(青山真治監督、10月23日公開)の予告編が9月3日、公開された。多部さんの「男も仕事もたくさんですわ」という一言から始まる1分間の映像で、「三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」による主題歌「空に住む~Living in your sky~」が流れる中、小さな出版社勤務の小早川直実(多部さん)とスター俳優・時戸森則(岩田剛典さん)との出会いが描かれているほか、直実が目に涙を浮かべているシーンもある。

映画は、小竹正人さんの同名小説(講談社)が原作。主人公の直実(多部さん)が、両親の急死で心の整理がつかず、自分を見失っていた時に、同じタワーマンションに住むスター俳優・時戸森則(岩田さん)と出会い、見失った自分を取り戻していくというストーリー。岸井ゆきのさん、美村里江さん、鶴見辰吾さん、岩下尚史さん、高橋洋さん、大森南朋さん、永瀬正敏さん、柄本明さんらも出演。脚本は池田千尋さんが手掛ける。

ポスタービジュアルも公開。両親を亡くし、心の整理がつかないまま、叔父夫婦の計らいでタワーマンションに連れて来られた直実が、切ない表情で空を見上げている様子が描かれている。空に浮いているかのように、ぼんやりと漂う直実の不安定な心が表現されている。

多部さんは「青山真治監督の描く作品の空気は、参加した私にも言葉にできないとても独特な世界観でした。撮影をしていた約1カ月はとにかくその世界観にどっぷりと浸かりたいという思いで必死だったような気がします。さまざまな受け取り方ができる作品なのかなと思いますが、誰かの心の片隅に残る作品になることを願っています」とコメントしている。

一方、岩田さんは「青山さんは、現場でしか出せない空気感を大切にされている監督で、多くを語らずとも、一つ一つの絵作りや映画としてのクオリティーを高めていく情熱がひしひしと伝わってきました。すごく丁寧な撮影で、役者としてはすごくモチベーションを高めてもらえるいい現場でした」と撮影を振り返っていた。