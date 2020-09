明治安田生命J2リーグ第16節が2日に行われた。

首位V・ファーレン長崎は、敵地で4位アルビレックス新潟と対戦。43分にオウンゴールで先制すると、後半開始早々にも大竹洋平のヘディング弾でリードを広げる。しかし、新潟は64分に鄭大世が加入後初ゴールを挙げて1点差に詰め寄ると、後半アディショナルタイム5分には本間至恩が右足を豪快に振り抜くシュートでゴールをこじ開け同点に。試合はこのまま終了し、長崎の連勝は「3」でストップした。

リーグ9連勝中の2位ギラヴァンツ北九州は、敵地で栃木SCと対戦。30分と50分に被弾し2点を追う展開となったが、74分に町野修斗がエリアの外からミドルシュートを突き刺して1点を返す。さらに82分、途中出場の鈴木国友が同点弾を挙げ、北九州は試合を振り出しに戻す。逆転の1点こそ奪えず、連勝はストップしたが、北九州は長崎との勝ち点差「1」を維持することに成功した。

5位ジュビロ磐田と6位東京ヴェルディの一戦は、照明機器トラブルにより、18分遅れのキックオフに。試合は8分、小池純輝の先制弾で東京Vが先行する。対する磐田は11分にルリーニャのゴールで追いつくと、44分にはルキアンが冷静にループシュートを沈めて逆転に成功する。しかし72分、東京Vは左コーナーキックから近藤直也がヘディング弾を沈め、試合を再び振り出しに戻す。試合はこのまま終了し、痛み分けに終わった両者に代わって今節勝利した甲府が5位に浮上した。

◆■試合結果

山形 0-0 山口

栃木 2-2 北九州

大宮 1-0 京都

千葉 2-2 福岡

甲府 1-0 群馬

新潟 2-2 長崎

金沢 2-1 琉球

岡山 1-0 松本

徳島 1-2 水戸

愛媛 1-2 町田

磐田 2-2 東京V

◆■順位表

1位 V・ファーレン長崎(勝ち点36/得失点差+11)

2位 ギラヴァンツ北九州(勝ち点35/得失点差+15)

3位 徳島ヴォルティス(勝ち点30/得失点差+14)

4位 アルビレックス新潟(勝ち点26/得失点差+5)

5位 ヴァンフォーレ甲府(勝ち点25/得失点差+1)

6位 ジュビロ磐田(勝ち点24/得失点差+7)

7位 東京ヴェルディ(勝ち点24/得失点差+6)

8位 ツエーゲン金沢(勝ち点23/得失点差+1)

9位 FC町田ゼルビア(勝ち点23/得失点差+1)

10位 大宮アルディージャ(勝ち点23/得失点差0) ※1試合未消化

11位 栃木SC(勝ち点23/得失点差0)

12位 モンテディオ山形(勝ち点22/得失点差+3)

13位 京都サンガF.C.(勝ち点21/得失点差0)

14位 ジェフユナイテッド千葉(勝ち点20/得失点差+3)

15位 水戸ホーリーホック(勝ち点20/得失点差−1)

16位 ファジアーノ岡山(勝ち点19/得失点差−3)

17位 アビスパ福岡(勝ち点19/得失点差−3) ※1試合未消化

18位 FC琉球(勝ち点14/得失点差-13)

19位 愛媛FC(勝ち点13/得失点差−5)

20位 松本山雅FC(勝ち点13/得失点差−11)

21位 ザスパクサツ群馬(勝ち点13/得失点差−17)

22位 レノファ山口FC(勝ち点12/得失点差−13)

◆■第17節の対戦カード

▼9月5日(土)

18時 東京V vs 愛媛

18時 松本 vs 山形

18時 新潟 vs 磐田

18時30分 京都 vs 千葉

19時 大宮 vs 岡山

19時 金沢 vs 長崎

19時 徳島 vs 群馬

19時 福岡 vs 山口

19時 北九州 vs 甲府

▼9月6日(日)

19時 水戸 vs 栃木

19時 町田 vs 琉球