セリエAは2日、2020-21シーズンの対戦カードを発表した。

9連覇中の王者ユヴェントスは開幕節でDF吉田麻也が所属するサンプドリアと対戦。ユヴェントスは第2節でローマ、第3節でナポリとの連戦を迎えることになった。

DF冨安健洋が所属するボローニャは、開幕節でミランと対戦。吉田との日本人対決は、第8節と第27節に行われる予定だ。

インテルはフィリッポ・インザーギ監督率いる昨季の2部王者ベネヴェントが初戦の相手に。ミランとのダービーは第4節と第23節、ユヴェントスとの伝統の一戦は、第18節と第37節に行われる。

また、昨季躍進のラツィオとアタランタは開幕節でいきなり対戦。そのほかにも、各節に注目カードが組まれている。

■第1節(9月19日)、第20節(1月30日)

ベネヴェント vs インテル

フィオレンティーナ vs トリノ

ジェノア vs クロトーネ

ユヴェントス vs サンプドリア

ラツィオ vs アタランタ

ミラン vs ボローニャ

パルマ vs ナポリ

サッスオーロ vs カリアリ

ウディネーゼ vs スペツィア

ヴェローナ vs ローマ

■第2節(9月27日)、第21節(2月7日)

ボローニャ vs パルマ

カリアリ vs ラツィオ

クロトーネ vs ミラン

インテル vs フィオレンティーナ

ナポリ vs ジェノア

ローマ vs ユヴェントス

サンプドリア vs ベネヴェント

スペツィア vs サッスオーロ

トリノ vs アタランタ

ヴェローナ vs ウディネーゼ

■第3節(10月4日)、第22節(2月14日)

アタランタ vs カリアリ

ベネヴェント vs ボローニャ

フィオレンティーナ vs サンプドリア

ジェノア vs トリノ

ユヴェントス vs ナポリ

ラツィオ vs インテル

ミラン vs スペツィア

パルマ vs ヴェローナ

サッスオーロ vs クロトーネ

ウディネーゼ vs ローマ

■第4節(10月18日)、第23節(2月21日)

ボローニャ vs サッスオーロ

クロトーネ vs ユヴェントス

インテル vs ミラン

ナポリ vs アタランタ

ローマ vs ベネヴェント

サンプドリア vs ラツィオ

スペツィア vs フィオレンティーナ

トリノ vs カリアリ

ウディネーゼ vs パルマ

ヴェローナ vs ジェノア

■第5節(10月25日)、第24節(2月28日)

アタランタ vs サンプドリア

ベネヴェント vs ナポリ

カリアリ vs クロトーネ

フィオレンティーナ vs ウディネーゼ

ジェノア vs インテル

ユヴェントス vs ヴェローナ

ラツィオ vs ボローニャ

ミラン vs ローマ

パルマ vs スペツィア

サッスオーロ vs トリノ

■第6節(11月1日)、第25節(3月3日)

ボローニャ vs カリアリ

クロトーネ vs アタランタ

インテル vs パルマ

ナポリ vs サッスオーロ

ローマ vs フィオレンティーナ

サンプドリア vs ジェノア

スペツィア vs フィオレンティーナ

トリノ vs ラツィオ

ウディネーゼ vs ミラン

ヴェローナ vs ベネヴェント

■第7節(11月8日)、第26節(3月7日)

アタランタ vs インテル

ベネヴェント vs スペツィア

ボローニャ vs ナポリ

カリアリ vs サンプドリア

ジェノア vs ローマ

ラツィオ vs ユヴェントス

ミラン vs ヴェローナ

パルマ vs フィオレンティーナ

サッスオーロ vs ウディネーゼ

トリノ vs クロトーネ

■第8節(11月22日)、第27節(3月14日)

クロトーネ vs ラツィオ

フィオレンティーナ vs ベネヴェント

インテル vs トリノ

ユヴェントス vs カリアリ

ナポリ vs ミラン

ローマ vs パルマ

サンプドリア vs ボローニャ

スペツィア vs アタランタ

ウディネーゼ vs ジェノア

ヴェローナ vs サッスオーロ

■第9節(11月29日)、第28節(3月21日)

アタランタ vs ヴェローナ

ベネヴェント vs ユヴェントス

ボローニャ vs クロトーネ

カリアリ vs スペツィア

ジェノア vs パルマ

ラツィオ vs ウディネーゼ

ミラン vs フィオレンティーナ

ナポリ vs ローマ

サッスオーロ vs インテル

トリノ vs サンプドリア

■第10節(12月6日)、第29節(4月3日)

クロトーネ vs ナポリ

フィオレンティーナ vs ジェノア

インテル vs ボローニャ

ユヴェントス vs トリノ

パルマ vs ベネヴェント

ローマ vs サッスオーロ

サンプドリア vs ミラン

スペツィア vs ラツィオ

ウディネーゼ vs アタランタ

ヴェローナ vs カリアリ

■第11節(12月13日)、第30節(4月11日)

アタランタ vs フィオレンティーナ

ボローニャ vs ローマ

カリアリ vs インテル

クロトーネ vs スペツィア

ジェノア vs ユヴェントス

ラツィオ vs ヴェローナ

ミラン vs パルマ

ナポリ vs サンプドリア

サッスオーロ vs ベネヴェント

トリノ vs ウディネーゼ

■第12節(12月16日)、第31節(4月18日)

ベネヴェント vs ラツィオ

フィオレンティーナ vs サッスオーロ

ジェノア vs ミラン

インテル vs ナポリ

ユヴェントス vs アタランタ

パルマ vs カリアリ

ローマ vs トリノ

スペツィア vs ボローニャ

ウディネーゼ vs クロトーネ

ヴェローナ vs サンプドリア

■第13節(12月20日)、第32節(4月21日)

アタランタ vs ローマ

ベネヴェント vs ジェノア

カリアリ vs ウディネーゼ

フィオレンティーナ vs ヴェローナ

インテル vs スペツィア

ラツィオ vs ナポリ

パルマ vs ユヴェントス

サンプドリア vs クロトーネ

サッスオーロ vs ミラン

トリノ vs ボローニャ

■第14節(12月23日)、第33節(4月25日)

ボローニャ vs アタランタ

クロトーネ vs パルマ

ユヴェントス vs フィオレンティーナ

ミラン vs ラツィオ

ナポリ vs トリノ

ローマ vs カリアリ

サンプドリア vs サッスオーロ

スペツィア vs ジェノア

ウディネーゼ vs ベネヴェント

ヴェローナ vs インテル

■第15節(1月3日)、第34節(5月2日)

アタランタ vs サッスオーロ

ベネヴェント vs ミラン

カリアリ vs ナポリ

フィオレンティーナ vs ボローニャ

ジェノア vs ラツィオ

インテル vs クロトーネ

ユヴェントス vs ウディネーゼ

パルマ vs トリノ

ローマ vs サンプドリア

スペツィア vs ヴェローナ

■第16節(1月6日)、第35節(5月9日)

アタランタ vs パルマ

ボローニャ vs ウディネーゼ

カリアリ vs ベネヴェント

クロトーネ vs ローマ

ラツィオ vs フィオレンティーナ

ミラン vs ユヴェントス

ナポリ vs スペツィア

サンプドリア vs インテル

サッスオーロ vs ジェノア

トリノ vs ヴェローナ

■第17節(1月10日)、第36節(5月12日)

ベネヴェント vs アタランタ

フィオレンティーナ vs カリアリ

ジェノア vs ボローニャ

ユヴェントス vs サッスオーロ

ミラン vs トリノ

パルマ vs ラツィオ

ローマ vs インテル

スペツィア vs サンプドリア

ウディネーゼ vs ナポリ

ヴェローナ vs クロトーネ

■第18節(1月17日)、第37節(5月16日)

アタランタ vs ジェノア

ボローニャ vs ヴェローナ

カリアリ vs ミラン

クロトーネ vs ベネヴェント

インテル vs ユヴェントス

ラツィオ vs ローマ

ナポリ vs フィオレンティーナ

サンプドリア vs ウディネーゼ

サッスオーロ vs パルマ

トリノ vs スペツィア

■第19節(1月24日)、第38節(5月23日)

ベネヴェント vs トリノ

フィオレンティーナ vs クロトーネ

ジェノア vs カリアリ

ユヴェントス vs ボローニャ

ラツィオ vs サッスオーロ

ミラン vs アタランタ

パルマ vs サンプドリア

ローマ vs スペツィア

ウディネーゼ vs インテル

ヴェローナ vs ナポリ