「ヒプノシスマイク」初のオフィシャルブック「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」が本日9月2日に発売。初回限定版に付属するCDに収録されたドラマトラックに出演する、中王区の新キャラクターおよびキャスト陣が明らかになった。

邪答院仄仄(けいとういんほのぼの)役をファイルーズあい、霜崎花凛(しもざきかりん)役を豊口めぐみ、勘解由小路棗(かでのこうじなつめ)役を諏訪彩花、東方天豺狼(とうほうてんさいろう)役をてらそままさき、東方天乙女子(とうほうてんおとね)役を井上喜久子、飛鳥帝(あすかみかど)役を間島淳司が演じる。このキャラクター達が、どのような形で物語に関わってくるのかはドラマトラックにて確認を。

またCD収録のドラマトラックのうち「流転は篠突く雨ですら流せない」の一部がYouTubeで公開に。たかはし智秋演じる勘解由小路無花果と山本希望演じる碧棺合歓が、中王刑事局特殊部隊“言浚(ことさらい)”の隊長・邪答院仄仄について話しをするシーンや、勘解由小路無花果が碧棺合歓を労う様子が披露された。なお今後、ドラマトラック「山雨来たらんと欲して風楼に満つ」の公開も予定されている。

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」は「ヒプノシスマイク」のストーリーやキャラクター紹介、相関図、用語解説などの公式設定をまとめた1冊。初回限定版のCDにはドラマトラックのほか、スチャダラパーが作詞・作曲を含む楽曲プロデュースを手がけるDivision All Starsによる新曲「SUMMIT OF DIVISIONS(サミットオブディビジョンズ)」、作詞・作曲をシンガーソングライターのReol、作編曲をGigaが担当した中王区・言の葉党の楽曲「Femme Fatale(ファムファタール)」などが収められる。