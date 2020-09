オシャかわ！ 『ひつじのショーン』×『グラニフ』コラボT登場♪

東北新社がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』と、デザインTシャツストアの「グラニフ」がコラボレーションしたアパレルが、2020年9月1日より発売開始となった。



『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンだ。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英) が放送を開始。初登場時、日本では ”プルプル” と呼ばれるサブキャラクターだったが、今では立派な主人公として25周年を迎えた。



今回のコラボでは、主人公のショーン、牧羊犬のビッツァー、甘えん坊のティミー、食いしん坊のシャーリーなど、愉快な仲間たちがアパレルになって勢揃い! ショーンとグラニフの人気キャラクター、ビューティフルシャドーとの贅沢な共演したアイテムも登場する。



商品ラインナップとしては、Tシャツ(全4種類)、ロングスリープTシャツ(全2種類)、ショートスリープスウェット(全2種類)、シャツ(全1種類)、スウェットワンピース(全2種類)、カーディガン(全1種類)を販売する他、キッズ向けの商品としては、キッズTシャツ(全2種類)、キッズロングスリープTシャツ(全2種類)、キッズスウェットワンピース(全2種類)を販売。

商品は、全国のDesign Tshirts Store graniph、公式オンラインストアにて購入可能だ。



また、「ひつじのショーン」のスクリーンデビュー25周年を記念して開設された「ひつじのショーン 25周年特設サイト」では、暮らしをテーマに「ひつじのショーン」ならではのあたたかみやほっこり感のあるコラム配信中。記念すべき第一回は「ショーンと一緒に暮らしを彩る」というテーマで、今回のコラボレーションTシャツを着用したコーディネートも紹介されている。



この秋のおでかけやおうちでのリラックスタイムに、ぜひショーンと一緒におしゃれを楽しんでみてはいかがだろうか?



>>>すべてのアイテムのデザインを見る



SHAUN THE SHEEP AND SHAUNS IMAGE ARE ™ AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2020