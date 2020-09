Novelbright メジャーデビュー曲『Sunny drop』は「いろんな捉え方があっていい歌に」

Novelbrightのボーカル・竹中雄大さんとドラム・ねぎさんが、9月1日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、8月17日に開催された大阪城ホールでの無料配信ライブや、同日リリースのメジャーデビューデジタルソング「Sunny drop」について聞きました。さかた校長:Novelbright先生は、8月17日に大阪城ホールで無料無観客での配信ライブを行われました。これはどんな思いで行われたのでしょうか?竹中:もともと大阪城ホールの予定はなくて……5月にアルバムをリリースしてZeppツアーを行って、「メジャーデビューします!」と発表する予定やったんです。それがコロナの影響でなくなっちゃって。でもメジャーデビューは8月ごろにしようという話はしていたので、「どこで発表しよう?」と。こもり教頭:はい。竹中:そうしたら、大阪城ホールが8月17日に空いていると聞いて、じゃあ、生配信をやっちゃおうか! と(笑)。さかた校長:そんなノリなんですか?(笑)。竹中:大阪城ホールに人を入れないでやるなんて、大赤字やし大丈夫かなと思ったんですけど……(笑)。でも、「やろう!」ということになりました。こもり教頭:ピンチがチャンスになったんですね。竹中:逆に人と違うことができてよかったです。ねぎ:決まったのも2、3ヵ月前なんですよ。竹中:アリーナでのライブって、普通2年くらい前に決まるものやと思うんですけど……僕らも春くらいに聞いたんです。こもり教頭:大人は大変だったでしょうね(笑)。さかた校長:実際に無観客でやってみてどうでした?ねぎ:僕はアリーナで……アコースティックのイベントに出させてもらったことはあるんですけど、バンドセットの音を鳴らすのが初めてやったんです。しかも地元大阪ですし、リハーサルで……最初に音を出すのがドラムなんです。キックっていう一番大きい太鼓を鳴らすんですけど、その“ドーンドーン!”という反響がめちゃ心地よくて、「これがアリーナか……!」と(笑)。一同:(笑)。ねぎ:ここを、お客さんで埋めたいな~と思いながらライブをしましたね。さかた校長:さらにその場で、メジャーデビューが発表されたんですよね。メジャーデビュー曲の「Sunny drop」が配信リリースされていますけど……2020年はいままでに経験したことがないような年になっていますが、この曲で何を届けたいと思っていますか?竹中:この曲は、緊急事態宣言が出されている真っただ中に作ったんです。そのころは制作期間でたくさん曲を作っていて、この曲はギターの(沖)聡次郎が持ってきたんですけど。そのときに「この曲は俺らのメジャーデビュー曲になるな」って、みんながビビビ! ときて。それに僕がメロディと歌詞を乗せました。こもり教頭:はい。竹中:この曲は、いろんな捉え方があっていい歌にしたかったんですけど……まだしんどい時期が続くなかで活力になるような、明るい未来を想像してもらえるような曲でもあってほしいんです。何かに挑戦しているような人が、つらくなることもあると思うんですけど、それを天気に例えたというか。さかた校長:うん。竹中:雨の日もあれば雪の日もあれば……ですけど、太陽はどこかにいってしまっているのではなくて、雲に隠れているだけなので。雨が止めば太陽は照らしてくれるんだ、という思いを込めて作りました。Novelbright - Sunny drop [Official Music Video]さかた校長:この曲は亀田誠治さんがサウンドプロデュースをされたということですが、初めてですか?竹中:そうですね。初めてです。さかた校長:どうでしたか?ねぎ:レコーディングをメンバー以外とやるというのを経験したことがなかったんですけど、僕たちには無い引き出しだったり、そういう知識を持ってのアドバイスをしてもらって、すごく勉強になりました。竹中:はい。新鮮でしたね。さかた校長:さらに「コカ・コーラ ゼロシュガー」のCMソングに起用されたということで、この曲がたくさんの方に届けばいいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/