冨士原良がキャラクターデザインを手がけるボーイズグループ・学芸大青春(ガクゲイダイジュネス)。彼らが11月28日に東京・harevutaiで行う1st LIVE「WHO WE ARE ! Return!!」のキービジュアルが公開された。

キービジュアルは冨士原の描き下ろし。ネオンのような光の中、学芸大青春のメンバーが躍動感あふれるポーズをそれぞれ披露している。なお「WHO WE ARE ! Return!!」の入場チケットは、抽選で選ばれた最大150人が購入可能。希望者は本日9月2日にアニメイトおよび学芸大青春の公式通販サイトで発売される1stアルバム「HERE WE ARE !」を購入し、その中に封入される応募コードから申し込もう。抽選に外れた人も、有料配信にてライブを鑑賞することができる。

また本日より、カラオケのJOYSOUNDで学芸大青春の楽曲が配信開始。順次、DAMでも配信される。本日21時からは学芸大青春のYouTube生放送番組「じゅね生」の1周年記念スペシャルを放送。さらにTOKYO FMとJFNアプリ・AuDeeにて期間限定で放送された「学芸大青春の青春ラジオ」が、好評につき延長されることも先日発表された。

学芸大青春1st LIVE「WHO WE ARE ! Return!!」

開催日:2020年11月28日(土)

会場:東京都 harevutai