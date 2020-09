ライブ配信プログラム「TOKYO SESSIONS」スタート、第1弾はCrossfaith

世界最大のライブ・エンターテイメント企業Live Nationの日本支社Live Nation Japanが新たに始めるライブ配信プログラム「TOKYO SESSIONS」の第1弾として、2020年9月12日にCrossfaithのライブが配信される。



日本のアーティストの配信ライブを、日本国内に留まらず世界に向けて強力にプロモートしていく企画「TOKYO SESSIONS」。その配信ライブ第1弾に、世界各地のフェスに参加するなどワールドワイドな活動を行うCrossfaithが決定。Crossfaithにとっては初の配信ライブとなる。



Crossfaithの配信ライブでは、オリジナルのレーザー・アニメーションとライブ・テーピングを駆使したサイケデリックな演出が注目を集める、日本のアーティストチームMESがビジュアル演出を手掛ける。配信ライブは、 海外ファンの視聴も考慮し、事前にスタジオでの収録を実施。日本向けの配信に加え、アジア・ オセアニア、ヨーロッパ、アメリカに向けての計4回配信が行われ、世界中のファンがそれぞれのタイムゾーンに合わせて楽しむ事ができる。



チケットは8月28日よりチケットぴあにて販売をスタート。通常の視聴チケットの他、バンド活動の支援につながる「サポート付き視聴チケット」と、本配信ライブのために特別にデザインされた「限定Tシャツ付き視聴チケット」が販売される。



・Crossfaith のコメント

COVID-19の脅威により世界経済は止まり、今までの日常は形を変え、またライブ音楽の世界の時計も止まってしまった。見えない1枚の大きなフィルターを通さなければ自由にライブを観る事すらできなくなってしまった現在が此処にあります。この時間の中で、そのフィルターをCrossfaith流にぶち壊す事が出来ないかと模索してきました。そして今回のストリーミングライブOpen The Dimensionsを提示します。



Open The Dimensionsとは丸くなっている手紙を拡げる様に、4次元から5次元へ我々があなた達を連れて行く事です。すなわち「新たな次元を開く」と言う意味合いで、他のアート、音楽はもちろんの事、今までのCrossfaithのライブとは一線を画す内容になります。ライブハウスの床に染み付いたお酒や、ピットの汗の匂い、または破れたTシャツ達。そのどれもが今は過去ですが、私達はライブ体験の劣化版でなく未来をあなた達に届けたかった。正にコロナに囚われてしまったライブ音楽という体験の今後における可能性、そしてそのテリトリーを取り戻す、または新たな我々の遊び場へ誘う、新たなライブ体験を2020年、我々Crossfaithがあなたへお送りします。





「TOKYO SESSIONS episode 1 Crossfaith x MES」



日本向け配信:2020年9月12日(土)

時間;OPEN20:30/START21:00

※日本時間

※アーカイブは9月22日(火)23:59 まで視聴可能



チケット料金:

視聴チケット:2500円(税込)

視聴チケット(サポート1000円込み):3500 円(税込)

視聴チケット(サポート1500円込み):4000 円(税込)

視聴チケット(サポート2000円込み):4500 円(税込)

配信限定Tシャツ付き視聴チケット:5500円(税込)サイズ S/M/L/XL ※数量限定



[サポート込みチケットについて]

今回は通常のチケット価格にプラス 1000円、1500円、2000円のサポートチケットを販売することにいたしました。これまでのようなライブ活動が出来ない状況において、皆さまからの応援・ご支援は大きな力となります。無理のない範囲でご賛同いただ けると幸いです。Crossfaith

※配信ライブの内容は全て同じで、配信に関する優劣はございません。



チケット販売期間:

2020年8月28日(金)19:00〜9月22日(火)22:00(チケットぴあにて販売)

※上記は日本国内向けの配信のチケット販売となります。海外向け配信のチケットは日本国内からは購入できません。

▼視聴方法(日本向け配信)

本配信は、コンテンツを視聴するためのアクセスコードをチケットぴあより購入し、アクセスコードを視聴ページに入力する事で 視聴可能となります。また、アクセスコードを使用するに当り、視聴ページでのアカウント登録が必要です。

STEP 1:チケットぴあにてチケット(アクセスコード)を購入

STEP 2:チケットぴあ「Cloak」にて QuickTicket を発券し、アクセスコードと視聴ページへのリンクを受け取る

STEP 3:視聴ページへアクセスし「Have an access code? Enter Code」と表示されるので「Enter Code」をクリック

STEP 4:「新規登録・ログイン」というポップアップが表示されるので、必要情報を入力して「SIGN UP」をクリック

STEP 5:アクセスコードを入力して「ENTER ACCESS CODE」をクリック

STEP 6:視聴ページが開きます。配信開始までお待ちください。

※一度視聴ページでアカウント作成&アクセスコード入力すれば、次回以降サイトを訪問した際は、ログインのみで視聴ページへアクセスできます。



▼注意事項

※配信は視聴ページが閲覧できる地域からのみ視聴が可能です。

※アクセスコードの定価を超える金額にて転売する行為、転売を前提にアクセスコードを購入等する行為、転売を企図してい る第三者に提供する行為、営利目的でインターネット上のオークション・フリーマーケット・掲示板・SNS 等を通じて転売を試み る行為は、いずれも禁止します。

※払い戻し対応はできませんのでご了承ください。

※URLの共有、SNSへの投稿をしてもご本人のアカウント以外では視聴いただけません。

※視聴に関わるインターネット通信費用はお客様のご負担となります。 ※データ通信量が多くなることが想定されるため、Wi-Fi のご利用を推奨いたします。

※配信には機材・回線等、最善の準備を行い実施いたしますが、配信の特性上、不慮の一時停止や映像の乱れなどが起こる 可能性がございます。 ※途中から視聴した場合はその時点からのライブ配信となり、生配信中は巻き戻しての再生はできません。

※配信の視聴を購入済の方はそのままアーカイブ配信をご覧いただけます。また配信期間中何度でもアーカイブ視聴可能です。

▼推奨環境

[スマートフォン、タブレット]

iOS 11.0 以降(Safari 最新バージョン)

Android OS 5.0 以降(Google Chrome 最新バージョン)

[パソコン]

Windows 10 以上/ MacOS 10.9 以上(最新バージョンの Google Chrome、Safari、MS Edge、Firefox)のいずれかを視聴の際に 必ずご用意ください。

ご購入前に必ず推奨環境にて視聴が可能かご確認ください。 また、端末やソフトウェアの故障や損傷がないことも確認してください。

推奨環境以外は一切のサポートを致しかねます。

[通信環境について]

動画視聴には高速で安定したインターネット回線が必要です。 圏外や電波が弱い場所ではないか、パケット残容量はあるかを必ず事前に確認してください。

共有Wi-Fiを使っている場合は、使用していない端末の Wi-FiをOFFにする、ルータとの間に障害となる物を置かないなど工夫してください。また、人混みやコンクリートで囲まれた場所は避けてください。本サービスを快適にご利用いただくため、上記事項をご確認の上本サービスをご利用ください。 またお客様起因による視聴トラブルについては、配信者は一切の責任を負いません。



配信特設サイト:https://www.tokyosessions.com