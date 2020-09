SCANDAL・RINA「片足浮気です…」メンバーが恋愛相談で“浮気の境界線”に迫る！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月31日(月)の放送ではリスナーからの恋愛相談にメンバー一同、本気で応えていきました。HARUNA:今日はゆっくりメールを紹介していきます。最近ヘンテコ企画続きだったんで……(笑)。RINA:ヘンテコやったわあ。MAMI: ヘンテコが続いたね……。HARUNA:早速、恋愛相談です。りっちゃんからです。「スキャンダルの皆さん、こんにちわ! 毎回楽しみに聴いています。今回は、皆さんに恋愛相談をしたいです。私には、半年ほどお付き合いをしている彼氏がいます。彼氏はディズニーがすごい大好きで、年パスを持っていたほどのディズニーマニアです。やっとチケットがとれて、ディズニーに行けることになったのですが、残念ながら私の仕事で急遽行けなくなりました。その代わりに、仲のいい女の子友達と行く約束をしていたのですが(LINEのやり取りが偶然見えて気づきました)、ふと、これって「浮気?」って思いました。でも彼はディズニーが大好きだし、昔から仲のいい女の子だそうで、仕方がないかなって思いました。愛情表現は毎日してくれるし、「携帯も見ていいよ」というスタンスなので浮気はあまり心配していないのですが、やっぱり少し気になります。SCANDALの皆さんにとって「浮気」はどこからですか?」HARUNA:ディズニーは他の女の子と行かれたらイヤなんだけど……。RINA:そうやねえ……男女の友達も全然ありやと思うけど、昔からのって言われたら尚さらやけど、そこは彼女に配慮するべきじゃない? とは思う。HARUNA:そうだよね。直接言われてはいないんだもんね、たまたま(携帯が)見えちゃったわけで。RINA:簡単に想像つくやん、いい気持ちにはならへんやろうなって。わざわざ女の子を誘わんでもいいんじゃない?HARUNA:ディズニーに行ってくれる男の人がいないっていうのも、もしかしてあるかも。RINA:1回あきらめるっていう選択肢はないんかな? ミッキーへの愛よりも、りっちゃんへの愛の方が勝とう? って思うけどな(笑)。MAMI:別もんなんじゃないの?RINA:ミッキーは無償の愛を永遠にくれる存在やんか。りっちゃんのことはもっともっと大切にしないと、せっかく出会えて付き合えたんやから、ミッキーを優先してたらあかんと思うけどな(笑)。MAMI:ディズニーってそういう場所なんですか?HARUNA:だってさ、いわゆるデートスポットだよ。男女でいくのであればね。MAMI:自分たちはカップルじゃないよって思っていても、周りからはそう見られるだろうし、ミッキーからもそういう対応をされるってことだよね(笑)?RINA:ミッキーは絶対にカップルやなって思うもん。だから写真撮ろうっていったら、肩をギュッて寄せてくると思うし(笑)。一同:笑RINA:ミッキー、意外とやるやん。MAMI:そうなんだ、ミッキーはアクティブなんだね。ミッキーにも勘違いされる可能性があるね。HARUNA:あるある、あるよ。RINA:本当にミッキーやディズニーが好きなら、そこまで考えないとね。TOMO:彼の口から「あの子と行ってくるね」ってりっちゃんが聞いていたら、また(捉え方が)違っていたかもしれへんね。RINA:ちょっとモヤッとするやろな。HARUNA:で、「浮気はどこからですか?」って。MAMI:これは浮気なんですか?TOMO:関係性によるよね。りっちゃんも相手の女の子のことを知っていて、みんなが仲良くてみたいな関係性やったら、私は別に全然いいけど。MAMI:私も大丈夫。TOMO:けど、イヤっていう人の理由は100%理解できる。HARUNA:私はイヤだよ。RINA:私もヤキモチ焼くかも。HARUNA:仲が良いのはわかっていても、イヤだよね。TOMO:それは全然わかる。RINA:内緒で知らせてくれないまま、女の子と2人きりで遊びにいくのって、もう浮気に一歩足を踏み入れている感じがする。りっちゃんが気になるんやったら、彼に聞いてみればいいと思うけどね。MAMI:これは一歩です。HARUNA:片足踏み入れてます(笑)。RINA:片足浮気ですから。* * *みなさんはどこからが浮気だと思いますか? そして、どこまでなら許せますか? この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。----------------------------------------------------▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056