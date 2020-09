TVアニメ「ケモノヅメ」が、本日9月1日よりNetflixにて配信開始された。

「ケモノヅメ」は、「DEVILMAN crybaby」や「日本沈没2020」などで知られる湯浅政明監督が、2006年に初めて手がけたTVアニメ。食人鬼を退治する戦闘集団・鬼封剣の若き剣士・桃田俊彦を描くバイオレンス・ラブコメディで、原作、監督、シリーズ構成、脚本、絵コンテ、演出まですべて湯浅監督が担当している。

また本日より、冨樫義博原作によるアニメ「幽☆遊☆白書」より、TVアニメ化25周年を記念したBlu-ray BOXに収録された新作エピソード「TWO SHOTS」「のるか そるか」も配信開始。 「TWO SHOTS」では蔵馬と飛影の出会いが、「のるかそるか」では幽助、桑原、蔵馬、飛影が集結し、霊界のクーデター鎮圧に乗り出すエピソードが描かれる。また満田拓也原作によるOVA「MAJOR -メッセージ-」「MAJOR ワールドシリーズ編 夢の瞬間へ」、劇場アニメ「劇場版 MAJOR/メジャー 友情の一球(ウィニングショット)」も本日より配信中だ。

そのほか、9月15日より大友克洋が製作総指揮と総監督を担当した「MEMORIES」、9月18日より緑川ゆき原作によるアニメ「夏目友人帳」全シリーズ、小山宙哉原作によるTVアニメ「宇宙兄弟」、劇場アニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 - 永遠と自動手記人形」が配信開始。さらに9月20日よりTVアニメ「電脳コイル」、9月21日より、TVアニメ「GREAT PRETENDER」の最終章にあたる「CASE4:Wizard of Far East」、9月23日より劇場アニメ「二ノ国」、江口夏実原作によるアニメ「鬼灯の冷徹」のTVアニメ第壱期、OAD、第弐期が配信される。

