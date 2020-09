末次由紀「ちはやふる」と、サンリオのキャラクター・リトルツインスターズによるコラボグッズが登場。10月1日発売のBE・LOVE11月号(講談社)と10月13日発売の「ちはやふる」45巻連動で、応募者全員にプレゼントされる。

ラインナップされたのは、クリアケースとスタンドメモ。クリアケースには千早がキキ・ララとともにかるたを楽しむ姿が、スタンドメモには雲の上で楽しそうに手をふる3人が描かれた。応募にはBE・LOVE11月号と「ちはやふる」45巻に付属する応募券計2枚が必要となる。キャンペーンの詳細は10月1日にBE・LOVE公式サイトに掲載される。

(c)1976, 2020 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L612124 (c)末次由紀/講談社