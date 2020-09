人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズが2021年1月に5周年を迎えることを記念して、全シリーズ見ブルーレイディスク(BD)「KING OF PRISM ALL SERIES Blu-ray Disc “Dream Goes On!”」、キャラクターソング100曲以上を収録したベストアルバム「KING OF PRISM BEST ALBUM “Music Goes On!”」が2021年1月8日に発売されることが分かった。

「KING OF PRISM ALLSERIES Blu-ray Disc “Dream Goes On!”」は、劇場版2作品、これまで未収録だった「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の劇場4章分が1枚のBDに収録される。

「KING OF PRISM BEST ALBUM “Music Goes On!”」は、キャラクターがこれまで歌ってきた劇中、ゲームの挿入歌に加え、未収録音源「“H”EART of “K”ING!!」「Want To Touch」などを含む100曲以上を収録。2020年2月2日に幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催されたライブイベント「KING OF PRISM Shiny Seven Stars!」のライブ音源を再編集した“臨場感サウンドMIX”バージョンが特典CDとして付く。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。

(C)T-ARTS/syn Sophia/キングオブプリズム製作委員会(C)T-ARTS/syn Sophia /エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズムPH製作委員会 (C)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズムSSS製作委員会(C)T-ARTS/syn Sophia /エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ /キングオブプリズムAS製作委員会