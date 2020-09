アニメ「KING OF PRISM」シリーズ3作を1枚のBlu-rayに収めた「KING OF PRISM ALL SERIES Blu-ray Disc “Dream Goes On!”」と、100曲以上のキャラクターソングを収録したベストアルバム「KING OF PRISM BEST ALBUM “Music Goes On!”」が、2021年1月8日に同日発売される。

これらは2021年1月9日に「KING OF PRISM」シリーズが5周年を迎えることを記念して発売されるもの。どちらもジャケットイラストはキャラクター原案の松浦麻衣が描き下ろす。Blu-rayでは劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」に加え、パッケージ化されていなかった劇場編集版「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」全4章の合計約410分をディスク入れ替え無しで鑑賞できる。

ベストアルバムにはリリース済みの劇中歌やゲーム「KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE」の挿入歌に加え、未発売音源の「“H”EART of “K”ING!!」「Want To Touch」を含む100曲以上をCD8枚に収録。さらに特典CD2枚が付属し、2月2日に開催されたライブイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」の全楽曲音源が、“キンプリが大好きなみんなと会場にいた臨場感”を重視して編集されたという「臨場感サウンドMIX」で収められる。なおBlu-ray、ベストアルバムのいずれも初回特典が用意される予定だ。特典内容は続報を待とう。

アニメ「KING OF PRISM」シリーズはプリズムショーで観る人の心をときめかせる“プリズムスタァ”を目指し、個性豊かな少年たちがさまざまな試練や困難に立ち向かっていく物語。TVアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフとして2016年1月に公開された劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」を皮切りに、2017年6月に劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」、2018年3月にテレビ放送に先がけて劇場編集版「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が封切られた。監督はいずれも菱田正和が務めている。今年1月からはファン投票で選ばれたプリズムショーを楽しめる「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」が上映された。

(c)T-ARTS/ syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会 (c)T-ARTS/ syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムPH製作委員会 (c)T-ARTS/ syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会 (c)T-ARTS/ syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会