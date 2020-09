スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にて、ゲームに登場する7大陸にちなんだ大陸投票キャンペーン「~ロスディケ 7大陸を旅しよう!~」が開催中。

●大陸投票キャンペーン「~ロスディケ 7大陸を旅しよう!~」

はるか古の戦いで引き起こされた大分割によって砕けたアウロラの世界に存在する七つの大陸。ミスティーク、エンピレアン、レギールング、ノーザンベル、幽明郷、メルキオール、アビスディス……。冒険団の団長になったあなたはこの夏、どの大陸を旅したいですか?

本キャンペーンでは、最も旅したい大陸に投票して、毎日ダイヤ100個がゲットできる。さらに、1位を取った大陸には「大陸PICK UPガチャ」+無料10連がプレゼントされる。開催期間は9月3日14:59まで。投票後、『ロストディケイド』ゲーム内で使用できるシリアルコードが表示される。シリアルコードは9月2日までの期間中、毎日15時に更新される。詳細は投票フォームにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED