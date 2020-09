しなの椰惠 『16歳』エピソード「綺麗な思い出にはしたくなかった」

シンガーソングライターのしなの椰惠さんが、8月31日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。番組冒頭には、5月にリリースされたデジタルシングル「16歳」を生演奏で披露し、この楽曲についてのエピソードを語りました。さかた校長:本日は、しなの椰惠先生が初来校! 椰惠先生は、SCHOOL OF LOCK! のことはご存じですか?しなの:はい。知っています! 中学1年生から聴いていて、高校に入ったあと……それこそ16歳くらいで卒業しました。さかた校長:我が校では“未来の鍵”を見つけたら卒業という感じなんですけど、16歳が節目の時だったのですか?しなの:そうですね、なんだろうな……逆に「大人にならなきゃ」と思って聴かなくなりました。さかた校長:そうか……それ、すげーいいなぁ。まさに今も10代の子たちが聴いていますけど、次のステージに進みたいという思いで卒業するというのは、むしろ応援したいくらいなんです。今の言葉にグっと刺さっている生徒(リスナー)も、たくさんいると思います。【しなの椰惠『16歳』リリックビデオ】こもり教頭:さきほど、「16歳」を生で歌っていただきましたけど、学校掲示板には、たくさんの書き込みが届いています。【涙出る。頑張れる気になれる。今なら嫌なことも吹き飛ばせる気がする。(14歳女性)】【今日恥ずかしながら、初めてしなの椰惠先生を知りました。すごく引き込まれて、涙が出てきました。今日、出会えてよかったです。(15歳男性)】【すごい私と重なって、初めて「曲」で涙が出ました。本当に怖くて嫌な記憶を、燃やしてくれるような感じがしました。初めて聞いたけど好きになりました。(13歳女性)】【私の両親は、小学校低学年のころから休日になるたびに喧嘩してました。小学校高学年になると、父が家を出ていきました。今も父はいません。この歌を聴いていろいろな感情になり、泣いてしまいました。心に響きました。(17歳女性)】さかた校長:「16歳」の歌詞なんですけど、印象的というかドッキリするような内容で……『ママが出て行った後 パパに女の人ができてさ 一緒に暮らし始めたんだ 私の居場所は少しずつなくなった あの人パパに内緒で私にお金を握らさせてさ 「もうこれで今日は帰って来ないで」って 笑っちゃうよな』それで16歳で家を出たという……。しなの:はい。さかた校長:これは、16歳のときに本当に起きたことなんですか?しなの:そうですね。考えられないですよね?!(笑)。さかた校長:曲はいつごろ作られたのですか?しなの:16歳のときではないです。18歳くらいのときに書いたんですけど……16歳のときのお話なんですけど、そのときには処理しきれなくて無理でしたね。でも歳を重ねると、そのときに思っていたことって忘れていっちゃうじゃないですか。それがすごく嫌だなと思って……この曲は誰かに向けて“元気を出してほしい”とかそういうのじゃなくて、私のための曲というか。思い出すだめの材料が一つでもないと……この先、自分がやられて嫌だったことを誰かにしてしまわないために、この曲は書きました。こもり教頭:感情の整理のために書いたというよりは、答えはなくてもいま形にしておかないと……という気持ちのほうが強かったのですか?しなの:そうですね。やっぱり色あせていってしまうから。綺麗な思い出にはしたくなかったので、18歳になってちょっと冷静に……自分の視線だけじゃなくてちょっとだけ周りも見た上で書いてみたら何か違うのかなと思って、2年後くらいに書きました。さかた校長:いまも歌うときは傷つきながら……なのかな、と思いますけど。それを乗り越えながら……それでも、そのときの気持ちを忘れたくないという思いで書かれたということですか?しなの:そうですね。こもり教頭:この歌詞に当てはまって「いま、つらいんです」と共感している生徒もいると思うんです。この歌が実話だと聴いて、この曲が世の中に出ているということに、すごく意味があると思いました。しなの:はい。さかた校長:今日はそんな椰惠先生と一緒に、2時間授業をしていきたいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/