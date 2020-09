SixTONESのライブBlu-ray / DVD「TrackONE -IMPACT-」が10月14日にリリースされる。

この映像作品には1月にスタートしたデビューツアー「TrackONE -IMPACT-」よりデビュー目前に行われた1月7日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。「Rollin'」「JAPONICA STYLE」「RAM-PAM-PAM」といったジャニーズJr.時代の楽曲や、1stシングル「Imitation Rain」の表題曲、カップリング曲の「Telephone」「NEW WORLD」などのパフォーマンスシーンを観ることができる。

また本作は初回盤と通常盤が用意され、初回盤には2019年のホールツアー「Rough"xxxxxx"」からデビューツアー「TrackONE -IMPACT-」までのSixTONESの姿を追ったドキュメンタリー映像と、「TrackONE -IMPACT-」のビジュアルコメンタリーが収められる。一方、通常盤には「Rough"xxxxxx"」のうち11月の東京・東京国際フォーラム ホールA公演のダイジェスト映像が収録される。

SixTONES「TrackONE -IMPACT-」収録内容

初回盤および通常盤 DISC 1

TrackONE -IMPACT- 2020.01.07 YOKOHAMA ARENA

・Rollin'

・JAPONICA STYLE

・"Laugh" In the LIFE

・RAM-PAM-PAM

・NEW WORLD

・SUN BURNS DOWN

・RIGHT NOW

・Battery

・THE D-MOTION

・KEEP GOING

・この星のHIKARI

・喜びの歌

・IN THE STORM

・Beautiful Life

・Lovin' U

・明日の記憶

・Telephone

・I.N.P

・Right moves

・Mr.ズドン

・PARTY'S ON

・Amazing!!!!!!

・WILDS OF MY HEART

・BE CRAZY(Rock Ver.)

・Imitation Rain

<アンコール>

・NEW WORLD

・"Laugh" In the LIFE

・光る、兆し

初回盤 DISC 2

・DOCUMENT Rough"xxxxxx"~TrackONE -IMPACT-

・メンバーによる「TrackONE -IMPACT-」ビジュアルコメンタリー

通常盤 DISC 2

Rough"xxxxxx" 2019.11.19 東京国際フォーラム DIGEST

・Amazing!!!!!!

・Jungle

・Rollin'

・"Laugh" In the LIFE

・RAM-PAM-PAM

・Mr.ズドン

・Hysteria

・Night Train

・JAPONICA STYLE

・光る、兆し

<アンコール>

・この星のHIKARI