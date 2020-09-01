SixTONESのライブBlu-ray / DVD「TrackONE -IMPACT-」が10月14日にリリースされる。
この映像作品には1月にスタートしたデビューツアー「TrackONE -IMPACT-」よりデビュー目前に行われた1月7日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。「Rollin'」「JAPONICA STYLE」「RAM-PAM-PAM」といったジャニーズJr.時代の楽曲や、1stシングル「Imitation Rain」の表題曲、カップリング曲の「Telephone」「NEW WORLD」などのパフォーマンスシーンを観ることができる。
また本作は初回盤と通常盤が用意され、初回盤には2019年のホールツアー「Rough"xxxxxx"」からデビューツアー「TrackONE -IMPACT-」までのSixTONESの姿を追ったドキュメンタリー映像と、「TrackONE -IMPACT-」のビジュアルコメンタリーが収められる。一方、通常盤には「Rough"xxxxxx"」のうち11月の東京・東京国際フォーラム ホールA公演のダイジェスト映像が収録される。
SixTONES「TrackONE -IMPACT-」収録内容
初回盤および通常盤 DISC 1
TrackONE -IMPACT- 2020.01.07 YOKOHAMA ARENA
・Rollin'
・JAPONICA STYLE
・"Laugh" In the LIFE
・RAM-PAM-PAM
・NEW WORLD
・SUN BURNS DOWN
・RIGHT NOW
・Battery
・THE D-MOTION
・KEEP GOING
・この星のHIKARI
・喜びの歌
・IN THE STORM
・Beautiful Life
・Lovin' U
・明日の記憶
・Telephone
・I.N.P
・Right moves
・Mr.ズドン
・PARTY'S ON
・Amazing!!!!!!
・WILDS OF MY HEART
・BE CRAZY（Rock Ver.）
・Imitation Rain
＜アンコール＞
・NEW WORLD
・"Laugh" In the LIFE
・光る、兆し
初回盤 DISC 2
・DOCUMENT Rough"xxxxxx"～TrackONE -IMPACT-
・メンバーによる「TrackONE -IMPACT-」ビジュアルコメンタリー
通常盤 DISC 2
Rough"xxxxxx" 2019.11.19 東京国際フォーラム DIGEST
・Amazing!!!!!!
・Jungle
・Rollin'
・"Laugh" In the LIFE
・RAM-PAM-PAM
・Mr.ズドン
・Hysteria
・Night Train
・JAPONICA STYLE
・光る、兆し
＜アンコール＞
・この星のHIKARI