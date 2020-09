アニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」と、アニメ「あらいぐまラスカル」のLINE BIGスタンプが、本日9月1日に発売された。

「Fate/Rascal Order -絶対魔獣洗線アライグマ-」と題したこのコラボ。藤丸立香、マシュ・キリエライト、ロマニ・アーキマン、ギルガメッシュ、マーリン、キングゥといったキャラクターになりきったラスカルのイラストが使用された、ビッグサイズのスタンプに仕上げられた。購入には税込250円または100コインが必要。

(c)TYPE-MOON / FGO7 ANIME PROJECT (c) NIPPON ANIMATION CO., LTD.