THE BLUE HEARTS、結成35周年ベストアルバム＆全シングル曲集のジャケ写公開

THE BLUE HEARTSが、2020年10月21日に発売するベストアルバム『ALL TIME MEMORIALS Ⅱ』と『ALL TIME SINGLES~SUPER PREMIUM BEST〜』のジャケット写真が公開された。



『ALL TIME MEMORIALS Ⅱ』は、メルダック盤とワーナー盤の2枚組で全42曲を収録。一方、『ALL TIME SINGLES ~SUPER PREMIUM BEST~』は25周年時に完全初回限定製造のみで、現在は入手困難な幻のCDとなっている全シングルのA面B面を網羅した25周年記念作品。15曲のMVを収めたDVDが付属する。





<リリース情報>







THE BLUE HEARTS

『ALL TIME MEMORIALS Ⅱ』



発売日:2020年10月21日(水)

価格:3545円(税抜)

形態:2CD (DISC1:メルダックside [21曲収録] , DISC2:ワーナーside[21曲収録])

◆全曲最新デジタルリマスタリング

◆全曲歌詞付き豪華ブックレット封入

◆スペシャルBOX入り



=収録曲=

DISC1:meldac side

1. パンク・ロック

2. 街

3. 爆弾が落っこちる時

4. 裸の王様

5. ダンス・ナンバー

6. ロクデナシⅡ(ギター弾きに部屋は無し)

7. スクラップ

8. ロマンチック

9. ラインを越えて

10. チューインガムをかみながら

11. 遠くまで

12. レストラン

13. 英雄にあこがれて

14. チェインギャング

15. メリーゴーランド

16. ミサイル

17. 無言電話のブルース

18. 風船爆弾(バンバンバン)

19. ながれもの

20. ブルースをけとばせ

21. お前を離さない



DISC2:WARNER MUSIC side

1. 殺しのライセンス

2. 脳天気

3. 夜の中を

4. 悲しいうわさ

5. 夢の駅

6. 恋のゲーム

7. 真夜中のテレフォン

8. ナビゲーター

9. ホームラン

10. 泣かないで恋人よ

11. HAPPY BIRTHDAY

12. 闘う男

13. 期待はずれの人

14. テトラポットの上

15. インスピレーション

16. 俺は俺の死を死にたい

17. うそつき

18. トーチソング

19. 雨上がり

20. 夜の盗賊団

21. キング・オブ・ルーキー







『ALL TIME SINGLES~SUPER PREMIUM BEST〜』



発売日:2020年10月21日(水)

価格:4545円(税抜)

◆形態:2CD+1DVD ※オリジナル発売時と同様の商品形態

(DISC1:メルダックside [16曲収録] , DISC2:ワーナーside[21曲収録] / DVD: Music Video[15曲収録])

◆高品質CD Blue-spec CD2にて再発売(オリジナル発売時は通常CD)

◆過去全シングル曲 A、B面網羅(37曲)

◆全曲歌詞付き豪華ブックレット封入

◆スペシャルBOX入り

◆高品質CD Blue-spec CD2にて再発売



=収録曲=

DISC1:meldac side

1. 1985

2. 人にやさしく

3. ハンマー

4. リンダ リンダ

5. 僕はここに立っているよ

6. キスしてほしい(トゥー・トゥー・トゥー)

7. チェインギャング

8. ブルーハーツのテーマ

9. シャララ

10. チェルノブイリ

11. TRAIN-TRAIN

12. 無言電話のブルース

13. ラブレター

14. 電光石火

15. 青空

16. 平成のブルース



DISC2:WARNER MUSIC side

1. 情熱の薔薇

2. 鉄砲

3. 首つり台から

4. シンデレラ(灰の中から)

5. あの娘にタッチ

6. わーわー <ライブバージョン>

7. TOO MUCH PAIN

8. 泣かないで恋人よ

9. 夢

10. 皆殺しのメロディー <ライブバージョン>

11. 東京ゾンビ(ロシアンルーレット) <ライブバージョン>

12. 旅人

13. 台風

14. 1000のバイオリン

15. 俺は俺の死を死にたい〈ALTERNATIVE VERSION〉

16. 1001のバイオリン

17. PARTY

18. CHANCE

19. 夕暮れ

20. すてごま <ライブバージョン>

21. 夜の盗賊団



=DVD収録曲=

1. 爆弾が落っこちる時

2. NO NO NO

3. リンダ リンダ

4. キスしてほしい(トゥー・トゥー・トゥー)

5. TRAIN-TRAIN

6. ラブレター

7. 青空

8. 情熱の薔薇

9. 首つり台から

10. あの娘にタッチ

11. TOO MUCH PAIN

12. 旅人

13. 1000のバイオリン

14. 夕暮れ

15. すてごま