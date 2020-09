NYハーレム発ラッパーのプリンセス・ノキア、新曲MVはVR空間で男漁り

プリンセス・ノキアのアルバム『Everything Sucks』より「I Like Him」のMVが公開された。



本作はヴァーチャル・リアリティを利用し理想のボーイフレンドを探す未来的なMV。セバスチャン・スダイギによる監督の元撮影されたこのクリップは、プリンセス・ノキアがサイボーグとして登場し、男性をオンデマンドで注文してVR空間へ出掛けていくというもの。最後には数人の男性を誘惑しようと目をつけて終わる。







今年の初め、プリンセス・ノキアは『Everything Sucks』と『Everything Is Beautiful』の2作のアルバムを同時にリリースした。これらのアルバムのコンセプトは彼女の2つの側面、暗い面とよりポジティブな側面を同時に見せつけると言うものだった。プリンセス・ノキアは米国深夜トーク番組の『レイト×ショー withジェームズ・コーデン』で、両アルバムより「Practice」と「Green Eggs & Ham」をパフォーマンスした。また。先月、プリンセス・ノキアはアルーナの楽曲「Get Paid」のMVにも出演していた。またパブロ・ヴィターとともに、プライドイベントのライブストリームにも出演した。



From:Princess Nokia Uses Virtual Reality to Find a Mate in I Like Him Video