『＝LOVE』×『シナモン』サンキューマート限定コラボグッズ登場♪

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ『=LOVE(イコールラブ)』×サンリオの人気キャラクター『シナモロール(シナモン)』のサンキューマート限定コラボグッズが、9月4日(金)より新発売となる。



「=LOVE(イコールラブ)」は、指原莉乃のプロデュースにより2017年に誕生した女性12人のアイドルグループ。略称は「イコラブ」。アイドルとしての音楽活動から声優業、2.5次元舞台もこなし、幅広く活躍している。



そんな「イコラブ」と「シナモン」がキュートにコラボ♪ 写真入れにぴったりな「クリアマルチケース」や、中のグッズをアピールできる「ハート窓付きポーチ」、ペンライトケースやフェイスタオルまで、推しを応援する方に嬉しいラインナップとなっている。



もちろん全品390円(+税)♪ イコラブ×シナモン×サンキューマートのトリプルコラボに注目だ!



(C)YOANI (C)2001.2020 SANRIO.,CO LTD. APPROVAL NO.S610918 (C)2002 ELSONIC Co., Ltd.