ポルシェファンに捧げる一冊│傑作911シリーズを初代901から2020年の992まで網羅

マニアックで幅広い、車・バイクの書籍を扱う代官山蔦屋書店 クルマ・バイクコーナーのポルシェにまつわる新入荷書籍をご紹介。



The Complete Book of Porsche 911 Every Model Since 1964

本書は、1964年に誕生したフェルディナンド・ポルシェ博士の傑作911シリーズを初代901から2020年の992まで網羅した大判写真資料集。



1963年から1998年までの空冷モデルと1998年から現在までの水冷モデルを大きく分け、時代背景や詳細なスペックデータ(ボア×ストローク、馬力、圧縮比、各種サイズ、ギヤ比など)、内装を含めた特徴的なパーツと全体像を近年撮り直した美しい写真と共に一区切りにして歴代モデル詳細を紹介している。







また、珍しいベルト―ネ 911や911 4ドアのスペシャル仕様車に加え、935や959、RSRやRUF CTRといった歴代レースカーについても同様に触れている。本業のメカニックやレストアラーは勿論、初心者にとっても大変役立つ情報が満載でバイヤーズガイドとしても大変役に立つだろう。





価格:6699円(税込)

商品購入ページはこちら