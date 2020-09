2020-21シーズンのリーガ・エスパニョーラの日程が決定し、開幕戦の対戦カードが発表された。

開幕戦では早くも“日本人対決”が実現。久保建英が所属しているビジャレアルは、岡崎慎司擁するウエスカをホームに迎える。昨シーズン王者のレアル・マドリードはヘタフェと、バルセロナは昇格組のエルチェと対戦する予定だ。乾貴士が所属するエイバルは本拠地でセルタと激突する。また、バレンシアとレバンテの“バレンシア・ダービー”も行われる。

今シーズン最初の“エル・クラシコ”は10月25日開催予定の第7節で、同試合はバルセロナの本拠地カンプ・ノウで行われる。レアル・マドリードの本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのクラシコは、2021年4月11日の第30節で実現する。

なお、2019-20シーズン終盤にヨーロッパのコンペティション(チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ)に参加していたレアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリード、セビージャの開幕戦は延期となることが既に発表されている。

対戦カード一覧は以下の通り。

アラベス vs ベティス

アトレティコ・マドリード vs セビージャ(延期発表済み)

バルセロナ vs エルチェ(延期発表済み)

エイバル vs セルタ

カディス vs オサスナ

グラナダ vs アスレティック・ビルバオ

レアル・マドリード vs ヘタフェ(延期発表済み)

バレンシア vs レバンテ

バジャドリード vs レアル・ソシエダ

ビジャレアル vs ウエスカ